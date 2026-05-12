Arrendatarios del Mercado San Felipe Neri exigen soluciones al alcalde Mizrachi

Arrendatarios del Mercado San Felipe Neri , ubicado en el corregimiento de Calidonia, realizaron un cierre de vía en la Avenida B como medida de protesta ante el daño del sistema de refrigeración del cuarto frío, vital para la conservación de productos cárnicos.

Los comerciantes denunciaron que el problema persiste desde el pasado fin de semana, provocando que diversos alimentos se deterioren. Según los manifestantes, esta situación ha generado pérdidas económicas que, en algunos casos, superan los 200 dólares por puesto, afectando directamente el sustento de sus familias.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá informó que el equipo técnico ya se encuentra atendiendo el reporte. No obstante, indicaron que el sistema aún no ha sido reactivado por completo debido a que se están realizando pruebas de funcionamiento para garantizar la estabilidad del equipo.

La administración municipal explicó que los daños fueron provocados por las constantes fluctuaciones eléctricas que afectan diariamente las instalaciones. Como solución a largo plazo, las autoridades señalaron que se encuentran evaluando la compra de nuevos equipos de refrigeración.

Los arrendatarios hicieron un llamado directo al alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, solicitando una solución definitiva y apoyo para modernizar el sistema de enfriamiento del mercado municipal, con el fin de evitar futuras pérdidas de mercancía.