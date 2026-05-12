Arrendatarios del Mercado San Felipe Neri protestan por daños y carne dañada

Arrendatarios del Mercado San Felipe Neri realizaron este martes una protesta y cierre de vías en avenida B y calle 17, en reclamo por los daños registrados en el sistema de refrigeración del mercado.

Los comerciantes denunciaron pérdidas de cientos de libras de carne debido a problemas con el cuarto frío, situación que generó molestias y exigencias dirigidas a la Alcaldía de Panamá.

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Director de Mercados dialogó con comerciantes

Al lugar acudió Jaime Villafañe, director de Mercados de la Alcaldía, quien sostuvo conversaciones con los arrendatarios afectados.

El funcionario explicó que desde el pasado domingo 10 de mayo se realizan pruebas técnicas para determinar el nivel de daño en el sistema de refrigeración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/violaguevara/status/2054227897448050848?s=20&partner=&hide_thread=false Jaime Villafañe, director de mercados de la Alcaldía, llega a hablar con los arrendatarios de Neri. @TReporta pic.twitter.com/bBijR6YkpW — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) May 12, 2026

Alcaldía realiza pruebas en cuarto frío

Según Villafañe, las autoridades buscan evitar una afectación mayor mientras continúan las evaluaciones del sistema.

“Lo que no queremos hacer es arrancar al 100% el cuarto frío porque estamos haciendo las pruebas y no sabemos hasta qué daños hay, qué piezas van saliendo. Tenemos ese listado y lo vamos a comprar con mucho gusto porque tenemos el interés de que esto esté funcional”, manifestó. “Lo que no queremos hacer es arrancar al 100% el cuarto frío porque estamos haciendo las pruebas y no sabemos hasta qué daños hay, qué piezas van saliendo. Tenemos ese listado y lo vamos a comprar con mucho gusto porque tenemos el interés de que esto esté funcional”, manifestó.

Comerciantes reportan pérdidas

Los arrendatarios indicaron que las fallas en el sistema de frío provocaron daños en productos cárnicos almacenados dentro del mercado.

La situación generó el cierre de vías y reclamos dirigidos a las autoridades municipales para que se aceleren las reparaciones y se garantice el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Hasta el momento, la Alcaldía de Panamá no ha informado cuánto tiempo podrían tomar los trabajos de reparación definitiva.