Arrendatarios del Mercado San Felipe Neri protestan por daños y carne dañada

Arrendatarios del Mercado San Felipe Neri realizaron este martes una protesta y cierre de vías en avenida B y calle 17, en reclamo por los daños registrados en el sistema de refrigeración del mercado.
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Director de Mercados dialogó con comerciantes
Al lugar acudió Jaime Villafañe, director de Mercados de la Alcaldía, quien sostuvo conversaciones con los arrendatarios afectados.
El funcionario explicó que desde el pasado domingo 10 de mayo se realizan pruebas técnicas para determinar el nivel de daño en el sistema de refrigeración.
Alcaldía realiza pruebas en cuarto frío
Según Villafañe, las autoridades buscan evitar una afectación mayor mientras continúan las evaluaciones del sistema.
Comerciantes reportan pérdidas
Los arrendatarios indicaron que las fallas en el sistema de frío provocaron daños en productos cárnicos almacenados dentro del mercado.
La situación generó el cierre de vías y reclamos dirigidos a las autoridades municipales para que se aceleren las reparaciones y se garantice el funcionamiento adecuado de las instalaciones.
Hasta el momento, la Alcaldía de Panamá no ha informado cuánto tiempo podrían tomar los trabajos de reparación definitiva.