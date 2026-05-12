Día Internacional de la Enfermería: una labor de vocación

Hoy se celebra una de las labores más humanitarias, sacrificadas y difíciles del mundo, la enfermería. Cada 12 de mayo se conmemora el día internacional de la enfermería en honor al nacimiento de Florence Nightingale, reconocida como la fundadora de la enfermería moderna y símbolo de vocación y servicio.
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Panamá celebra el día internacional de la enfermería
En Panamá, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) y el Ministerio de Salud (MINSA) desarrollan actividades especiales y reconocimientos para homenajear a los profesionales de la enfermería.
La enfermería es considerada una labor de entrega total, marcada por largas jornadas, empatía y el compromiso de cuidar la vida humana incluso en los momentos más difíciles.
¡Feliz día de la enfermería!