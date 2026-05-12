Día Internacional de la Enfermería: una labor de vocación

Hoy se celebra una de las labores más humanitarias, sacrificadas y difíciles del mundo, la enfermería . Cada 12 de mayo se conmemora el día internacional de la enfermería en honor al nacimiento de Florence Nightingale, reconocida como la fundadora de la enfermería moderna y símbolo de vocación y servicio.

La fecha busca destacar el trabajo fundamental que realizan enfermeras y enfermeros en hospitales, centros de salud y comunidades, brindando atención, acompañamiento y apoyo a millones de personas.

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jeshoots-com-l0j0DHVWcIE-unsplash La enfermería es considerada una labor de entrega jeshoots-unsplash

Panamá celebra el día internacional de la enfermería

En Panamá, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) y el Ministerio de Salud (MINSA) desarrollan actividades especiales y reconocimientos para homenajear a los profesionales de la enfermería.

La enfermería es considerada una labor de entrega total, marcada por largas jornadas, empatía y el compromiso de cuidar la vida humana incluso en los momentos más difíciles.

¡Feliz día de la enfermería!