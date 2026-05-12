Panamá Actualidad -  12 de mayo de 2026 - 11:25

Día Internacional de la Enfermería: una labor de vocación

Este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que reconoce la entrega, humanidad y compromiso.

Día Internacional de la Enfermería. 

Día Internacional de la Enfermería. 

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María Hernández
Por María Hernández

Hoy se celebra una de las labores más humanitarias, sacrificadas y difíciles del mundo, la enfermería. Cada 12 de mayo se conmemora el día internacional de la enfermería en honor al nacimiento de Florence Nightingale, reconocida como la fundadora de la enfermería moderna y símbolo de vocación y servicio.

La fecha busca destacar el trabajo fundamental que realizan enfermeras y enfermeros en hospitales, centros de salud y comunidades, brindando atención, acompañamiento y apoyo a millones de personas.

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La enfermería es considerada una labor de entrega

La enfermería es considerada una labor de entrega

Panamá celebra el día internacional de la enfermería

En Panamá, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) y el Ministerio de Salud (MINSA) desarrollan actividades especiales y reconocimientos para homenajear a los profesionales de la enfermería.

La enfermería es considerada una labor de entrega total, marcada por largas jornadas, empatía y el compromiso de cuidar la vida humana incluso en los momentos más difíciles.

¡Feliz día de la enfermería!

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