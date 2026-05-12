Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 13 de mayo del 2026.

Le podría interesar : EN VIVO | Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional del 6 de mayo de 2026

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6 - 1 - 4 - 3

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 46 - 12 - 13 - 35 - 16 - 61

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 13 de mayo del 2026?

WhatsApp Image 2026-05-12 at 12.02.48 PM Pirámide de Chakatin para el 13 de mayo. @piramideskaballashs

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 13 de mayo a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 13 de mayo del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.