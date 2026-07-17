Coclé Nacionales -  17 de julio de 2026 - 09:47

Nueva tarjeta PASE-U: entrega del IFARHU en Coclé del 21 al 25 de julio

El IFARHU continuará con la implementación de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del PASE-U en Coclé.

Entrega de la nueva tarjeta PASE-U.

Entrega de la nueva tarjeta PASE-U.

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del martes 21 al sábado 25 de julio, con la implementación de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del PASE-U en la provincia de Coclé.

Durante esta jornada, la institución prevé atender a 34 211 acudientes, quienes representan a 51 036 estudiantes beneficiarios. Esto equivaldrá a un desembolso total de B/.5 647 650.

IFARHU entregará tarjetas del 21 al 25 de julio en Coclé

Agencia Regional de Aguadulce

  • Olá
  • Aguadulce
  • Natá

Dirección Provincial de Coclé

  • Antón
  • Penonomé
  • La Pintada

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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