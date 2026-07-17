Nueva tarjeta PASE-U: entrega del IFARHU en Coclé del 21 al 25 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del martes 21 al sábado 25 de julio, con la implementación de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del PASE-U en la provincia de Coclé.
IFARHU entregará tarjetas del 21 al 25 de julio en Coclé
Agencia Regional de Aguadulce
- Olá
- Aguadulce
- Natá
Dirección Provincial de Coclé
- Antón
- Penonomé
- La Pintada
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.