Día del Trabajador en Panamá: por qué se conmemora el 1 de mayo

Cada 1 de mayo, Panamá se une a la conmemoración del Día del Trabajador , una fecha que honra las luchas históricas del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, salarios justos y jornadas de trabajo dignas.

¿Por qué se celebra el 1 de mayo?

El origen de esta fecha se remonta a 1886, durante las protestas de trabajadores en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, quienes exigían la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Estos hechos, conocidos como el Revuelta de Haymarket, marcaron un punto clave en la historia del movimiento sindical a nivel mundial.

mika-baumeister-74tW4FXP4Hw-unsplash 1 de mayo Día del Trabajador. Mika Baumister-unsplash

¿Desde cuándo se celebra?

El Día del Trabajador comenzó a conmemorarse oficialmente a finales del siglo XIX, cuando organizaciones obreras y movimientos sindicales adoptaron el 1 de mayo como símbolo de lucha y reivindicación laboral. Con el tiempo, la fecha se extendió a numerosos países, incluyendo Panamá.

¿Cómo se celebra en Panamá?

En Panamá, el 1 de mayo es un día feriado nacional y se conmemora con diversas actividades:

Marchas y concentraciones organizadas por sindicatos

Actos conmemorativos en defensa de los derechos laborales

Espacios de reflexión sobre las condiciones de trabajo actuales

Actividades culturales y comunitarias

Más allá de ser un día de descanso, esta fecha representa una oportunidad para recordar los avances alcanzados y los retos pendientes en materia laboral.