Día del Trabajador en Panamá: por qué se conmemora el 1 de mayo

Cada 1 de mayo, Panamá se une a la conmemoración del Día del Trabajador, una fecha que honra las luchas históricas del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, salarios justos y jornadas de trabajo dignas.
¿Por qué se celebra el 1 de mayo?
El origen de esta fecha se remonta a 1886, durante las protestas de trabajadores en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, quienes exigían la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Estos hechos, conocidos como el Revuelta de Haymarket, marcaron un punto clave en la historia del movimiento sindical a nivel mundial.
¿Desde cuándo se celebra?
El Día del Trabajador comenzó a conmemorarse oficialmente a finales del siglo XIX, cuando organizaciones obreras y movimientos sindicales adoptaron el 1 de mayo como símbolo de lucha y reivindicación laboral. Con el tiempo, la fecha se extendió a numerosos países, incluyendo Panamá.
¿Cómo se celebra en Panamá?
En Panamá, el 1 de mayo es un día feriado nacional y se conmemora con diversas actividades:
- Marchas y concentraciones organizadas por sindicatos
- Actos conmemorativos en defensa de los derechos laborales
- Espacios de reflexión sobre las condiciones de trabajo actuales
- Actividades culturales y comunitarias
Más allá de ser un día de descanso, esta fecha representa una oportunidad para recordar los avances alcanzados y los retos pendientes en materia laboral.