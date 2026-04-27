Día del trabajador Actualidad -  27 de abril de 2026 - 15:57

Día del Trabajador en Panamá: por qué se conmemora el 1 de mayo

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en gran parte del mundo, una fecha dedicada a reconocer la lucha histórica por los derechos laborales.

Día del Trabajador en Panamá se conmemora cada 1 de mayo.

Día del Trabajador en Panamá se conmemora cada 1 de mayo.

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María Hernández
Por María Hernández

Cada 1 de mayo, Panamá se une a la conmemoración del Día del Trabajador, una fecha que honra las luchas históricas del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, salarios justos y jornadas de trabajo dignas.

¿Por qué se celebra el 1 de mayo?

El origen de esta fecha se remonta a 1886, durante las protestas de trabajadores en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, quienes exigían la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Estos hechos, conocidos como el Revuelta de Haymarket, marcaron un punto clave en la historia del movimiento sindical a nivel mundial.

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1 de mayo Día del Trabajador.

1 de mayo Día del Trabajador.

¿Desde cuándo se celebra?

El Día del Trabajador comenzó a conmemorarse oficialmente a finales del siglo XIX, cuando organizaciones obreras y movimientos sindicales adoptaron el 1 de mayo como símbolo de lucha y reivindicación laboral. Con el tiempo, la fecha se extendió a numerosos países, incluyendo Panamá.

¿Cómo se celebra en Panamá?

En Panamá, el 1 de mayo es un día feriado nacional y se conmemora con diversas actividades:

  • Marchas y concentraciones organizadas por sindicatos
  • Actos conmemorativos en defensa de los derechos laborales
  • Espacios de reflexión sobre las condiciones de trabajo actuales
  • Actividades culturales y comunitarias

Más allá de ser un día de descanso, esta fecha representa una oportunidad para recordar los avances alcanzados y los retos pendientes en materia laboral.

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