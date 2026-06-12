Facebook, Instagram y WhatsApp se reestablecen tras fallas a nivel mundial

Las plataformas de la tecnológica Meta registraron una interrupción de sus servicios que ha afectado a millones de usuarios alrededor del mundo, quienes reportan dificultades para utilizar aplicaciones como Facebook , Instagram , WhatsApp y Messenger.

Los problemas comenzaron a reportarse de manera masiva durante la tarde de este viernes, generando inconvenientes para enviar mensajes, actualizar contenidos, publicar información y acceder con normalidad a las distintas plataformas.

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Usuarios reportan fallas en varios continentes

De acuerdo con el portal especializado DownDetector, las quejas comenzaron a incrementarse alrededor de las 16:00 horas de España, cuando miles de usuarios empezaron a informar sobre problemas de conexión y funcionamiento.

Los reportes se han multiplicado en diferentes regiones del mundo, incluyendo países de América, Europa, Asia y Oriente Medio.

Meta no ha explicado las causas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065433342774808919?s=20&partner=&hide_thread=false A esta hora los servicios de @Meta están enfrentando interrupciones generalizadas, usuarios han reportado problemas de acceso a las plataformas de @WhatsApp, @instagram y @facebook. pic.twitter.com/Kl8n5mN1tV — Telemetro Reporta (@TReporta) June 12, 2026

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción ni ha informado cuánto tiempo podrían tardar los servicios en restablecerse por completo.

La compañía suele investigar este tipo de incidentes antes de ofrecer información sobre el origen de las fallas.

Problemas para enviar mensajes y actualizar contenido

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Entre los inconvenientes más reportados por los usuarios destacan:

Imposibilidad de enviar y recibir mensajes en WhatsApp.

Problemas para publicar contenido en Facebook e Instagram.

Fallas en la actualización de publicaciones y noticias.

Dificultades para acceder a algunas funciones de Messenger.

Miles de usuarios recurrieron a otras redes sociales y plataformas para confirmar si las fallas eran generalizadas o correspondían a problemas individuales de conexión.

Usuarios esperan el restablecimiento del servicio

Mientras continúan las afectaciones, millones de personas permanecen a la espera de que Meta logre restablecer por completo el funcionamiento de sus aplicaciones.

La caída vuelve a poner de manifiesto el impacto global que tienen las plataformas de la compañía en las comunicaciones personales, laborales y comerciales de usuarios en todo el mundo.