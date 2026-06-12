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Mundial 2026 Mundial 2026 -  12 de junio de 2026 - 09:58

Mundial 2026: USA vs Paraguay, hora y dónde ver el partido este viernes 12 de junio

Conozca a qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay este viernes 12 de junio y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Panamá.

Mundial 2026: USA vs Paraguay

Mundial 2026: USA vs Paraguay

@FIFAWC26Updates
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con el enfrentamiento entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay. El encuentro forma parte de la jornada inaugural del torneo y genera gran expectativa entre los aficionados de ambas selecciones.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay?

En Panamá, el partido entre Estados Unidos y Paraguay está programado para las 8:00 p.m.

Los fanáticos podrán seguir todas las incidencias del encuentro en horario estelar.

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¿Dónde ver el partido en Panamá?

La transmisión del compromiso estará disponible a través de RPC Deportes, canal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para Panamá.

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Los aficionados también podrán seguir la cobertura especial y los análisis previos y posteriores al encuentro a través de las plataformas del medio.

Partido clave en la fase de grupos

Tanto Estados Unidos como Paraguay buscarán comenzar el torneo con una victoria que les permita tomar ventaja en la clasificación de su grupo.

El resultado podría ser determinante en las aspiraciones de ambas selecciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

  • Estados Unidos vs Paraguay
  • Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
  • Hora en Panamá: 8:00 p.m.
  • Transmisión: RPC Deportes

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