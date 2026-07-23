Google permitirá recuperar cuentas con video selfie: así funcionará la nueva opción

Google anunció este jueves una nueva función que permitirá a los usuarios iniciar sesión y recuperar el acceso a sus cuentas mediante un video selfie, una herramienta diseñada para ofrecer una alternativa cuando una persona queda bloqueada y no puede acceder a su cuenta.

La compañía explicó que esta opción incorpora diversas capas de seguridad para verificar la identidad del usuario y evitar intentos de fraude mediante imágenes o videos manipulados con inteligencia artificial.

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¿Cómo funciona el video selfie de Google?

Durante la configuración inicial, el usuario deberá mirar a la cámara de su dispositivo y seguir una serie de instrucciones sencillas, como realizar movimientos de cabeza, para registrar su rostro desde distintos ángulos.

Google anunció esta jueves la incorporación del video selfie como un nuevo método para iniciar sesión, diseñado para ofrecer más opciones de acceso en caso de que el usuario se quede bloqueado de sus cuentas.



Cuando se utiliza un selfie para iniciar sesión, el gigante… pic.twitter.com/TKf65LgUhO — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2026

Si más adelante presenta problemas para iniciar sesión, solo tendrá que grabar un nuevo video selfie. El sistema comparará ese video con el registrado previamente para confirmar su identidad y permitir el acceso a la cuenta.

Google promete protección contra los deepfakes

La empresa indicó que el sistema fue diseñado para detectar intentos de suplantación de identidad mediante fotografías, videos falsificados o deepfakes.

Según Google, la tecnología:

Compara el nuevo video con el selfie registrado previamente.

Solicita movimientos en tiempo real para comprobar que la persona está presente.

Aplica controles adicionales para identificar intentos de acceso sospechosos.

Con estas medidas, la compañía busca reforzar la seguridad de las cuentas frente a técnicas cada vez más sofisticadas de fraude digital.

¿Qué pasará con la privacidad del video?

Google aseguró que el video selfie pertenece exclusivamente al usuario y que este mantiene el control sobre dicha información.

La empresa destacó que el objetivo de esta función es facilitar la recuperación de cuentas sin comprometer la privacidad ni la seguridad de los datos personales.

FUENTE: EFE