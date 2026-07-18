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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de julio de 2026 - 15:36

AFA destaca el papel de la inteligencia artificial y Google en la expansión global de la selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó sus alcances tecnológicos en el Summit One Vanderbilt de Nueva York.

AFA destaca el papel de la inteligencia artificial y Google.

AFA destaca el papel de la inteligencia artificial y Google.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Tecnología, innovación e inteligencia artificial son los tres factores que utiliza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para promover y difundir el desarrollo del deporte tanto en su país como en el resto del mundo.

Los resultados quedaron en evidencia durante un evento de la institución en el Summit One Vanderbilt de Nueva York, donde se mostró cómo las búsquedas sobre la selección argentina en Google aumentaron significativamente en el Mundial 2026, tras el partido de octavos de final contra Egipto. Estas cifras se asimilan a las registradas en la final del Mundial de Catar 2022, donde el país sudamericano resultó campeón.

Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA.

Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA.

En el encuentro, los directivos de la federación destacaron que el valor de marca de Google ha permitido una mayor accesibilidad y democratización de la información.

Gracias a la innovación, ha estos factores, la AFA ha logrado abrir nuevos mercados en regiones como China, India y Medio Oriente, áreas en las que ninguna otra federación se había arriesgado a incursionar.

Gracias a la innovaci&oacute;n, la tecnolog&iacute;a y la inteligencia artificial, la AFA ha logrado abrir nuevos mercados en regiones.

Gracias a la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial, la AFA ha logrado abrir nuevos mercados en regiones.

Este proyecto de expansión, a pesar de los desafíos, obtuvo resultados positivos debido a una visión con propósito, una estrategia que la entidad contempla mantener a largo plazo.

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