Tecnología, innovación e inteligencia artificial son los tres factores que utiliza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para promover y difundir el desarrollo del deporte tanto en su país como en el resto del mundo.
En el encuentro, los directivos de la federación destacaron que el valor de marca de Google ha permitido una mayor accesibilidad y democratización de la información.
Gracias a la innovación, ha estos factores, la AFA ha logrado abrir nuevos mercados en regiones como China, India y Medio Oriente, áreas en las que ninguna otra federación se había arriesgado a incursionar.
Este proyecto de expansión, a pesar de los desafíos, obtuvo resultados positivos debido a una visión con propósito, una estrategia que la entidad contempla mantener a largo plazo.