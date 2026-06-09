Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 11:22

MINSA realizará capacitación virtual sobre inscripción de materia prima para alimentos

La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del MINSA realizará una capacitación virtual sobre el proceso del sector alimentario.

Minsa realizará capacitación virtual. 

Minsa realizará capacitación virtual. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) del Ministerio de Salud (MINSA) invitó a productores, empresas y público interesado a participar en una capacitación virtual sobre la inscripción de materia prima y muestras para evaluación.

La jornada se realizará el próximo jueves 11 de junio, en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., y tiene como objetivo orientar a los participantes sobre los procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

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MINSA capacitará sobre inscripción de materia prima y muestras

Durante la capacitación se abordarán temas como el marco normativo vigente, los requisitos para realizar la solicitud, el proceso de evaluación de la materia prima y un espacio de preguntas y respuestas para aclarar dudas de los asistentes.

La actividad forma parte de las acciones que desarrolla el MINSA para fortalecer la calidad e inocuidad de los productos alimenticios desde la materia prima.

Datos para participar

Fecha: 11 de junio de 2026

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

ID de reunión: 228 474 329 917 369

Código de acceso: xd9AB9WY

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