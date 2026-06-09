MINSA realizará capacitación virtual sobre inscripción de materia prima para alimentos

La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) del Ministerio de Salud (MINSA) invitó a productores, empresas y público interesado a participar en una capacitación virtual sobre la inscripción de materia prima y muestras para evaluación.
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MINSA capacitará sobre inscripción de materia prima y muestras
Durante la capacitación se abordarán temas como el marco normativo vigente, los requisitos para realizar la solicitud, el proceso de evaluación de la materia prima y un espacio de preguntas y respuestas para aclarar dudas de los asistentes.
La actividad forma parte de las acciones que desarrolla el MINSA para fortalecer la calidad e inocuidad de los productos alimenticios desde la materia prima.
Datos para participar
Fecha: 11 de junio de 2026
Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
ID de reunión: 228 474 329 917 369
Código de acceso: xd9AB9WY