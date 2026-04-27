INADEH y Canal de Panamá firman convenio para capacitar mano de obra técnica

INADEH y Canal de Panamá firman convenio para capacitar trabajadores

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) firmaron un convenio marco de cooperación para fortalecer la capacitación técnica del recurso humano vinculado al Canal y proyectos de infraestructura.

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El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de programas de capacitación que incluirán:

Componentes prácticos en campo

Intercambio de especialistas

Transferencia de conocimientos

Certificación de competencias laborales

El objetivo es mejorar la preparación del personal y elevar los estándares técnicos en el país.

INADEH: Áreas clave de capacitación por la ACP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048834404999405581?s=20&partner=&hide_thread=false Un convenio marco de cooperación interinstitucional que permitirá desarrollar programas de capacitación técnica dirigidos a fortalecer el recurso humano que labora en el @canaldepanama y en proyectos de infraestructura asociados, fue firmado este lunes por la directora general… pic.twitter.com/q29VpLKg0y — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026

El convenio establece la formación en áreas estratégicas para el desarrollo del Canal, como:

Construcción

Mantenimiento de infraestructura

Operación de equipos

Otras especialidades técnicas

Estas competencias son esenciales para los proyectos actuales y futuros relacionados con el Canal de Panamá.

Garantizar mano de obra calificada

Las autoridades destacaron que esta alianza permitirá asegurar la disponibilidad de personal capacitado para responder a la demanda de proyectos de gran escala.

La directora del INADEH, Yajaira Pittí, y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, encabezaron la firma del acuerdo.

El convenio busca fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano panameño, contribuyendo al crecimiento económico y a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura.