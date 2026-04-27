Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 14:16

INADEH y Canal de Panamá firman convenio para capacitar mano de obra técnica

El INADEH y el Canal de Panamá firmaron un convenio para capacitar mano de obra técnica en construcción, operación y mantenimiento.

INADEH y Canal de Panamá firman convenio para capacitar trabajadores

INADEH y Canal de Panamá firman convenio para capacitar trabajadores

ACP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) firmaron un convenio marco de cooperación para fortalecer la capacitación técnica del recurso humano vinculado al Canal y proyectos de infraestructura.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de programas de capacitación que incluirán:

  • Componentes prácticos en campo
  • Intercambio de especialistas
  • Transferencia de conocimientos
  • Certificación de competencias laborales

El objetivo es mejorar la preparación del personal y elevar los estándares técnicos en el país.

INADEH: Áreas clave de capacitación por la ACP

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El convenio establece la formación en áreas estratégicas para el desarrollo del Canal, como:

  • Construcción
  • Mantenimiento de infraestructura
  • Operación de equipos
  • Otras especialidades técnicas

Estas competencias son esenciales para los proyectos actuales y futuros relacionados con el Canal de Panamá.

Garantizar mano de obra calificada

Las autoridades destacaron que esta alianza permitirá asegurar la disponibilidad de personal capacitado para responder a la demanda de proyectos de gran escala.

La directora del INADEH, Yajaira Pittí, y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, encabezaron la firma del acuerdo.

El convenio busca fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano panameño, contribuyendo al crecimiento económico y a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura.

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