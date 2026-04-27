INADEH y Canal de Panamá firman convenio para capacitar mano de obra técnica

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) firmaron un convenio marco de cooperación para fortalecer la capacitación técnica del recurso humano vinculado al Canal y proyectos de infraestructura.
El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de programas de capacitación que incluirán:
- Componentes prácticos en campo
- Intercambio de especialistas
- Transferencia de conocimientos
- Certificación de competencias laborales
El objetivo es mejorar la preparación del personal y elevar los estándares técnicos en el país.
INADEH: Áreas clave de capacitación por la ACP
El convenio establece la formación en áreas estratégicas para el desarrollo del Canal, como:
- Construcción
- Mantenimiento de infraestructura
- Operación de equipos
- Otras especialidades técnicas
Estas competencias son esenciales para los proyectos actuales y futuros relacionados con el Canal de Panamá.
Garantizar mano de obra calificada
Las autoridades destacaron que esta alianza permitirá asegurar la disponibilidad de personal capacitado para responder a la demanda de proyectos de gran escala.
La directora del INADEH, Yajaira Pittí, y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, encabezaron la firma del acuerdo.
El convenio busca fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano panameño, contribuyendo al crecimiento económico y a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura.