NASA revela cómo será Artemis III, la misión que prepara el regreso de los humanos a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presentó a la tripulación de la misión Artemis III, una de las etapas más importantes del programa espacial que busca llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar.

La misión está prevista para 2027 y servirá para demostrar capacidades clave que serán necesarias para futuras exploraciones de la Luna y otros destinos del espacio profundo.

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Una misión de alta complejidad para la NASA

De acuerdo con la NASA, Artemis III involucrará cuatro astronautas, tres lanzamientos espaciales, dos operaciones de acoplamiento y un amerizaje final como parte de una compleja secuencia de maniobras. La misión permitirá poner a prueba procedimientos esenciales para futuras operaciones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2064422103416238295?s=20&partner=&hide_thread=false Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

Prueba de acoplamiento en órbita terrestre

Uno de los principales objetivos será practicar el acoplamiento de la nave espacial Orion con dos módulos de aterrizaje lunar mientras se encuentran en órbita terrestre baja.

Esta capacidad es considerada fundamental para el programa Artemis, ya que permitirá integrar distintos vehículos espaciales antes de emprender futuras misiones hacia la Luna.

Según la agencia espacial estadounidense, estas operaciones ayudarán a validar tecnologías y procedimientos necesarios para transportar astronautas de manera segura hasta la superficie lunar.