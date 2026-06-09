NASA revela cómo será Artemis III, la misión que prepara el regreso de los humanos a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presentó a la tripulación de la misión Artemis III, una de las etapas más importantes del programa espacial que busca llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar.
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Una misión de alta complejidad para la NASA
De acuerdo con la NASA, Artemis III involucrará cuatro astronautas, tres lanzamientos espaciales, dos operaciones de acoplamiento y un amerizaje final como parte de una compleja secuencia de maniobras. La misión permitirá poner a prueba procedimientos esenciales para futuras operaciones tripuladas más allá de la órbita terrestre.
Prueba de acoplamiento en órbita terrestre
Uno de los principales objetivos será practicar el acoplamiento de la nave espacial Orion con dos módulos de aterrizaje lunar mientras se encuentran en órbita terrestre baja.
Esta capacidad es considerada fundamental para el programa Artemis, ya que permitirá integrar distintos vehículos espaciales antes de emprender futuras misiones hacia la Luna.
Según la agencia espacial estadounidense, estas operaciones ayudarán a validar tecnologías y procedimientos necesarios para transportar astronautas de manera segura hasta la superficie lunar.