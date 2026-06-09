Inteligencia Artificial Actualidad -  9 de junio de 2026 - 14:47

Google presenta Gemini 3.5 Live Translate: conversaciones en tiempo real entre más de 70 idiomas

Google presentó Gemini 3.5 Live Translate, una herramienta de traducción de voz a voz en tiempo real compatible con más de 70 idiomas.

Gemini 3.5 Live Translate: traducción en vivo en 70 idiomas

Gemini 3.5 Live Translate: traducción en vivo en 70 idiomas

Google
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Google presentó Gemini 3.5 Live Translate, una nueva tecnología de traducción en vivo diseñada para facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas.

La compañía señaló que esta herramienta representa un nuevo avance en su objetivo de eliminar las barreras lingüísticas y mejorar la forma en que las personas aprenden, conversan y se conectan a nivel global.

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Traducción de voz a voz por Google en más de 70 idiomas

De acuerdo con Google, Gemini 3.5 Live Translate es su modelo de audio más reciente para traducción en tiempo real de voz a voz. La plataforma permitirá mantener conversaciones fluidas entre personas que hablan distintos idiomas, ofreciendo traducciones instantáneas durante el diálogo.

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La tecnología será compatible con más de 70 idiomas, ampliando significativamente las posibilidades de comunicación para usuarios de diferentes regiones del mundo.

Más de dos décadas trabajando en traducción

Google destacó que durante más de 20 años ha desarrollado herramientas orientadas a reducir las barreras del lenguaje mediante tecnologías de traducción y procesamiento del lenguaje natural.

Con Gemini 3.5 Live Translate, la empresa busca ofrecer una experiencia más natural y cercana a una conversación real, aprovechando los avances recientes en inteligencia artificial generativa y procesamiento de audio.

Con este lanzamiento, Google continúa ampliando las capacidades de la familia Gemini y reforzando su apuesta por el uso de la inteligencia artificial para mejorar la comunicación entre personas de todo el mundo.

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