Instagram ya permite reorganizar publicaciones en la cuadrícula del perfil

Instagram anunció una nueva función que permitirá a los usuarios reorganizar las publicaciones dentro de la cuadrícula de su perfil, brindando mayor control sobre la apariencia de sus cuentas.

La herramienta comenzó a implementarse esta semana y permitirá mover fotografías y videos a cualquier posición dentro del perfil sin necesidad de eliminarlos o volver a publicarlos.

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Instagram: ¿Cómo funciona la nueva herramienta?

Con esta actualización, los usuarios podrán tocar, arrastrar y soltar las publicaciones para reorganizarlas según sus preferencias. La función busca facilitar la personalización de los perfiles, especialmente para creadores de contenido, marcas y usuarios que desean mantener una estética específica en sus cuentas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/instagram/status/2064039209397309891?s=20&partner=&hide_thread=false you can move posts around on your Instagram grid starting this week. tap, drag and drop your posts wherever you want pic.twitter.com/HKqO5TValM — Instagram (@instagram) June 8, 2026

Hasta ahora, las publicaciones en Instagram se mostraban en orden cronológico, con los contenidos más recientes ocupando los primeros espacios de la cuadrícula.

Con esta nueva opción, los usuarios podrán destacar determinadas publicaciones, reorganizar campañas visuales o crear diseños más atractivos sin alterar la fecha original de publicación.

Implementación gradual

Instagram indicó que la herramienta comenzará a estar disponible de manera progresiva para los usuarios durante los próximos días y semanas. La disponibilidad puede variar según la región, el sistema operativo y la versión de la aplicación instalada en cada dispositivo.

La posibilidad de reorganizar publicaciones ha sido una de las características más solicitadas por la comunidad durante años, especialmente por quienes utilizan la plataforma con fines profesionales o comerciales.

Con esta actualización, Instagram amplía las opciones de personalización de los perfiles y ofrece nuevas herramientas para mejorar la presentación del contenido dentro de la red social.