"No voy a dimitir": Florentino Pérez anuncia elecciones en el Real Madrid

Florentino Pérez , presidente del Real Madrid, aseguró este martes que no renunciará a su cargo y confirmó que solicitará el inicio del proceso electoral para renovar la junta directiva del club español.

“Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar”, declaró Pérez durante una comparecencia ante medios de comunicación. “Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar”, declaró Pérez durante una comparecencia ante medios de comunicación.

Florentino Pérez buscará la reelección

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El dirigente explicó que tomó la decisión de convocar elecciones tras considerar que se ha generado una corriente de opinión que, según él, afecta los intereses del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054240581308531110?s=20&partner=&hide_thread=false Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó este martes que no va a dimitir e informó de que ha pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la junta directiva a la que se va a presentar.



"Lamento decirles que no voy a dimitir. He… pic.twitter.com/103GL2WEkL — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

“¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño”, expresó. “¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios, a diferencia de otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño”, expresó.

Defiende modelo de socios del Real Madrid

Florentino Pérez reiteró que el modelo de propiedad del Real Madrid se mantiene basado en los socios del club y defendió el sistema institucional implementado durante su gestión.

El presidente madridista también sostuvo que la situación actual ha generado debates alrededor de la administración del equipo y la dirección deportiva.

Real Madrid iniciará proceso electoral

Con esta decisión, el Real Madrid iniciará el procedimiento formal para elegir a la nueva junta directiva, proceso en el que Florentino Pérez confirmó que volverá a participar como candidato.

Hasta el momento, no se han anunciado otros aspirantes oficiales para la presidencia del club español.

FUENTE: EFE