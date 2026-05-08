Real Madrid sanciona con 500 mil euros a Valverde y Tchouaméni tras incidente

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del caso.
Ante estas circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500,000 euros a cada jugador, dando por concluidos los procedimientos internos correspondientes.
Ayer, el equipo informó la apertura de expedientes para ambos jugadores, tras un incidente registrado durante la sesión de entrenamiento del equipo.