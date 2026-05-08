Real Madrid sanciona con 500 mil euros a Valverde y Tchouaméni tras incidente

Real Madrid sanciona con 500 mil euros a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del caso.

Durante la comparecencia, los futbolistas manifestaron su total arrepentimiento por lo sucedido y se ofrecieron disculpas mutuas. Asimismo, han hecho extensivo este perdón al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, poniéndose a disposición de la entidad para acatar la sanción que se estime oportuna.

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Ante estas circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500,000 euros a cada jugador, dando por concluidos los procedimientos internos correspondientes.

Ayer, el equipo informó la apertura de expedientes para ambos jugadores, tras un incidente registrado durante la sesión de entrenamiento del equipo.