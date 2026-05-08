Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 10:53

Operativo en el Terraplén deja personas remitidas y citaciones por faltas migratorias

Autoridades verificaron 90 personas y 26 locales en operativo “Vigilancia Total” realizado en el Terraplén y áreas cercanas.

Operativo en el Terraplén deja personas remitidas

Operativo en el Terraplén deja personas remitidas

@migracion

La acción dejó como resultado seis citaciones y cinco personas remitidas a las autoridades correspondientes.

Contenido relacionado: CEPANIM 2026: ¿dónde podrás cambiar el certificado en Panamá?

Operativo en el Terraplén: Verificaron nacionales y extranjeros

Según el informe oficial, durante el operativo fueron inspeccionadas:

  • 67 personas panameñas.
  • 23 extranjeros.

Las autoridades explicaron que el objetivo principal fue reforzar controles migratorios, comerciales y laborales en zonas metropolitanas consideradas estratégicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052773391761895663?s=20&partner=&hide_thread=false

Detectan faltas migratorias y laborales

Entre las principales irregularidades detectadas figuran:

  • Estadía vencida.
  • Actividades lucrativas sin autorización.
  • Ingreso irregular al país.

Además, las autoridades realizaron verificaciones de historial de viajeros como parte de las acciones de control y seguridad.

Varias instituciones participaron en el operativo

En el operativo participaron funcionarios de:

  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Servicio Nacional de Fronteras
  • Policía Nacional de Panamá
  • Servicio de Protección Institucional
  • Autoridad Nacional de Aduanas
  • Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
  • Servicio Nacional de Migración
  • Ministerio de Salud de Panamá

Las instituciones señalaron que este tipo de operativos continuará realizándose para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Operativo internacional deja 7 detenidos por abuso infantil en Panamá

Operativo "Aliados por la Infancia VI" se desarrolla en 15 países por delitos sexuales

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos para el sábado 9 de mayo

Recomendadas

Más Noticias