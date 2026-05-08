Operativo en el Terraplén deja personas remitidas y citaciones por faltas migratorias

Autoridades panameñas realizaron el operativo “Vigilancia Total” en el sector del Terraplén y áreas aledañas, donde fueron verificadas 90 personas y 26 locales comerciales.

La acción dejó como resultado seis citaciones y cinco personas remitidas a las autoridades correspondientes.

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Operativo en el Terraplén: Verificaron nacionales y extranjeros

Según el informe oficial, durante el operativo fueron inspeccionadas:

67 personas panameñas.

23 extranjeros.

Las autoridades explicaron que el objetivo principal fue reforzar controles migratorios, comerciales y laborales en zonas metropolitanas consideradas estratégicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052773391761895663?s=20&partner=&hide_thread=false A través del operativo "Vigilancia Total" ejecutado en el Terraplén y sus alrededores, se llevó a cabo la verificación en 90 personas (67 nacionales y 23 extranjeros), en 26 locales, dando como resultado 6 citaciones y 5 personas remitidas a las autoridades correspondientes.



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Detectan faltas migratorias y laborales

Entre las principales irregularidades detectadas figuran:

Estadía vencida.

Actividades lucrativas sin autorización.

Ingreso irregular al país.

Además, las autoridades realizaron verificaciones de historial de viajeros como parte de las acciones de control y seguridad.

Varias instituciones participaron en el operativo

En el operativo participaron funcionarios de:

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Servicio Nacional de Fronteras

Policía Nacional de Panamá

Servicio de Protección Institucional

Autoridad Nacional de Aduanas

Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia

Servicio Nacional de Migración

Ministerio de Salud de Panamá

Las instituciones señalaron que este tipo de operativos continuará realizándose para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.