Operativo en el Terraplén deja personas remitidas y citaciones por faltas migratorias

Autoridades panameñas realizaron el operativo “Vigilancia Total” en el sector del Terraplén y áreas aledañas, donde fueron verificadas 90 personas y 26 locales comerciales.
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Operativo en el Terraplén: Verificaron nacionales y extranjeros
Según el informe oficial, durante el operativo fueron inspeccionadas:
- 67 personas panameñas.
- 23 extranjeros.
Las autoridades explicaron que el objetivo principal fue reforzar controles migratorios, comerciales y laborales en zonas metropolitanas consideradas estratégicas.
Detectan faltas migratorias y laborales
Entre las principales irregularidades detectadas figuran:
- Estadía vencida.
- Actividades lucrativas sin autorización.
- Ingreso irregular al país.
Además, las autoridades realizaron verificaciones de historial de viajeros como parte de las acciones de control y seguridad.
Varias instituciones participaron en el operativo
En el operativo participaron funcionarios de:
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Servicio Nacional de Fronteras
- Policía Nacional de Panamá
- Servicio de Protección Institucional
- Autoridad Nacional de Aduanas
- Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
- Servicio Nacional de Migración
- Ministerio de Salud de Panamá
Las instituciones señalaron que este tipo de operativos continuará realizándose para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.