Operativo internacional deja 7 detenidos por abuso infantil en Panamá

Un total de siete personas fueron aprehendidas en Panamá por su presunta vinculación con redes dedicadas a la producción y posesión de material de abuso sexual infantil, como parte del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”. La acción fue ejecutada por la Policía Nacional de Panamá y el Ministerio Público de Panamá.
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Operativo internacional: Allanamientos en varias provincias
En Panamá, las diligencias se realizaron de manera simultánea en distintas regiones, incluyendo:
- Chiriquí
- Ciudad de Panamá
Durante los operativos, las autoridades decomisaron una gran cantidad de equipos tecnológicos presuntamente utilizados en estos delitos.
Las acciones surgieron a partir de alertas canalizadas por la Homeland Security Investigations (HSI), adscrita a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que mantiene cooperación con las autoridades locales para combatir delitos transnacionales.
Resultados desde 2019
Desde el inicio de esta iniciativa en 2019, se han realizado 11 operativos internacionales, con los siguientes resultados:
- 60 agresores sexuales en línea detenidos
- 21 menores rescatados
Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos busca combatir la explotación sexual infantil en plataformas digitales y reforzar la protección de menores.