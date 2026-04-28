Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 10:15

Apagón parcial afecta varios sectores del país: ENSA reporta falla en sistema nacional

Un apagón parcial afectó varios sectores de Panamá. ENSA informó que la falla se originó en el Sistema Integrado Nacional.

Apagón en Panamá hoy: ENSA explica falla en sistema eléctrico

Apagón en Panamá hoy: ENSA explica falla en sistema eléctrico

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un apagón parcial se registró la mañana de este martes en distintos sectores de Panamá, según reportes de usuarios en redes sociales. El Elektra Noreste, S.A. (ENSA) confirmó que la interrupción del servicio eléctrico se debe a un evento en el Sistema Integrado Nacional (SIN).

ENSA: Apagón parcial afecta varios sectores del país

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De acuerdo con la compañía, la afectación se originó en la red de alta tensión, situación que está fuera de su gestión directa como distribuidora.

“Se trata de un evento en el Sistema Integrado Nacional, ajeno a la gestión de distribución de ENSA”, informó la empresa. “Se trata de un evento en el Sistema Integrado Nacional, ajeno a la gestión de distribución de ENSA”, informó la empresa.

La interrupción eléctrica impactó de forma generalizada a múltiples clientes en distintas zonas del país, generando reportes simultáneos en redes sociales.

Trabajos para restablecer el servicio

ENSA indicó que mantiene coordinación con el Centro Nacional de Despacho (CND) para lograr la reactivación progresiva del servicio. “Trabajamos en la reactivación progresiva del suministro eléctrico”, detalló la empresa.

Las autoridades del sector eléctrico se mantienen evaluando la situación para normalizar el servicio lo antes posible.

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