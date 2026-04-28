Apagón parcial afecta varios sectores del país: ENSA reporta falla en sistema nacional

Un apagón parcial se registró la mañana de este martes en distintos sectores de Panamá, según reportes de usuarios en redes sociales. El Elektra Noreste, S.A. (ENSA) confirmó que la interrupción del servicio eléctrico se debe a un evento en el Sistema Integrado Nacional (SIN).

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ENSA: Apagón parcial afecta varios sectores del país

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ENSApanama/status/2049110876917997837?s=20&partner=&hide_thread=false #ENSAInforma Se registra nuevamente un evento en el Sistema Integrado Nacional (SIN), originada en la red de alta tensión y ajena a la gestión de distribución de ENSA. Esta situación está afectando de forma generalizada a nuestros clientes. Trabajamos en coordinación con el… — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) April 28, 2026

De acuerdo con la compañía, la afectación se originó en la red de alta tensión, situación que está fuera de su gestión directa como distribuidora.

“Se trata de un evento en el Sistema Integrado Nacional, ajeno a la gestión de distribución de ENSA”, informó la empresa. “Se trata de un evento en el Sistema Integrado Nacional, ajeno a la gestión de distribución de ENSA”, informó la empresa.

La interrupción eléctrica impactó de forma generalizada a múltiples clientes en distintas zonas del país, generando reportes simultáneos en redes sociales.

Trabajos para restablecer el servicio

ENSA indicó que mantiene coordinación con el Centro Nacional de Despacho (CND) para lograr la reactivación progresiva del servicio. “Trabajamos en la reactivación progresiva del suministro eléctrico”, detalló la empresa.

Las autoridades del sector eléctrico se mantienen evaluando la situación para normalizar el servicio lo antes posible.