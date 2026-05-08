Cambios en Línea 1 y 2 del Metro de Panamá: así funcionará en horas pico

El Metro de Panamá implementará desde el próximo lunes 11 de mayo un nuevo plan operativo en las líneas 1 y 2 para agilizar el traslado de pasajeros ante el aumento sostenido de usuarios en las últimas semanas.
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Metro habilitará ambos andenes en estaciones terminales
El plan contempla el abordaje de trenes en ambos andenes de estaciones terminales durante las horas pico de la mañana y la tarde.
En la Línea 1, la operación se aplicará en:
- Villa Zaita
- Albrook
Mientras que en la Línea 2 se habilitará en:
- San Miguelito
Trenes alternarán llegada en ambos andenes
El Metro explicó que los trenes alternarán su llegada por ambos andenes para optimizar las maniobras y aumentar la capacidad de transporte.
Esta modalidad busca:
- Reducir aglomeraciones.
- Mejorar el flujo de pasajeros.
- Disminuir tiempos de espera.
- Aumentar la disponibilidad de espacio en estaciones con alta demanda.
La entidad señaló que estaciones como Los Andes y San Miguelito se verán beneficiadas con trenes menos congestionados.
Operación contará con control ferroviario supervisado
El Metro indicó que el sistema cuenta con los controles ferroviarios necesarios para garantizar una operación segura y ordenada. Además, destacó que el esquema fue previamente evaluado mediante procedimientos técnicos y será aplicado de manera supervisada.
El Metro de Panamá reiteró que continuará implementando medidas para responder al crecimiento de usuarios y mejorar la experiencia de viaje.