NASA estudia biodiversidad en Panamá con avión de investigación

NASA llega a Panamá para estudiar la biodiversidad tropical

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la llegada al país de una aeronave de investigación de la NASA , que formará parte de una misión científica enfocada en el estudio de la biodiversidad tropical.

Se trata del avión Gulfstream C-20A, que estará operando en Panamá desde este momento y hasta el 9 de mayo, junto a un equipo internacional de científicos.

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Panamá será laboratorio natural en misión de la NASA

La campaña científica, denominada AVUELO, se desarrolla en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Panamá será laboratorio natural en misión de la NASA @USEmbPAN

Esta iniciativa utiliza la aeronave como un laboratorio volador, equipado con tecnología de radar de última generación, capaz de recolectar datos detallados sobre distintos ecosistemas.

¿Qué estudiarán?

El objetivo de la misión es analizar la biodiversidad de Panamá desde el aire, incluyendo:

Doseles forestales

Humedales costeros

Ecosistemas tropicales complejos

Los datos obtenidos permitirán a los investigadores comprender mejor la riqueza natural del país y contribuir a estudios avanzados sobre el cambio climático y la conservación ambiental.

La presencia de esta misión científica refuerza la importancia de Panamá como un punto clave para la investigación ambiental a nivel global.