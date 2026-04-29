Día Internacional de la Danza: por qué se celebra cada 29 de abril

Día de la Danza: una expresión que une culturas y emociones.

El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza , una fecha dedicada a destacar el valor de este arte como medio de expresión corporal, cultural y emocional.

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Día internacional de la Danza: ¿desde cuándo se celebra?

Esta conmemoración fue establecida en 1982 por el Consejo Internacional de la Danza, una institución vinculada a la UNESCO.

La fecha fue escogida en honor al nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno.

Día de la Danza

¿Por qué se celebra?

El objetivo principal del Día Internacional de la Danza es:

Promover la danza en todas sus formas

Fomentar la participación de personas de todas las edades

Resaltar su importancia cultural y artística

Impulsar su enseñanza y difusión en el mundo

Una expresión universal

La Danza es una de las formas más antiguas de expresión humana, utilizada para contar historias, transmitir tradiciones y conectar culturas. Hoy en día, abarca múltiples estilos que van desde el ballet clásico hasta ritmos urbanos y folclóricos.

En Panamá y en muchos países, esta fecha se celebra con presentaciones, talleres, actividades culturales y muestras artísticas que resaltan el talento de bailarines y academias.