Día Internacional de la Danza: por qué se celebra cada 29 de abril

El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha dedicada a destacar el valor de este arte como medio de expresión corporal, cultural y emocional.
Día internacional de la Danza: ¿desde cuándo se celebra?
Esta conmemoración fue establecida en 1982 por el Consejo Internacional de la Danza, una institución vinculada a la UNESCO.
La fecha fue escogida en honor al nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno.
¿Por qué se celebra?
El objetivo principal del Día Internacional de la Danza es:
- Promover la danza en todas sus formas
- Fomentar la participación de personas de todas las edades
- Resaltar su importancia cultural y artística
- Impulsar su enseñanza y difusión en el mundo
Una expresión universal
La Danza es una de las formas más antiguas de expresión humana, utilizada para contar historias, transmitir tradiciones y conectar culturas. Hoy en día, abarca múltiples estilos que van desde el ballet clásico hasta ritmos urbanos y folclóricos.
En Panamá y en muchos países, esta fecha se celebra con presentaciones, talleres, actividades culturales y muestras artísticas que resaltan el talento de bailarines y academias.