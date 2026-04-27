Día del Diseñador en Panamá: por qué se celebra cada 27 de abril

Este 27 de abril se conmemora en Panamá el Día del Diseñador, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes transforman ideas en propuestas visuales, creativas y originales que impactan distintos sectores de la sociedad.

Aunque no se trata de una celebración oficial a nivel mundial, en Panamá esta fecha se ha adoptado como un reconocimiento nacional al trabajo de diseñadores gráficos, industriales, digitales y creativos en general.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Talvez te interese: Panamá lanza la Cumbre de Educación Superior de las Américas y se posiciona como hub regional de innovación académica

El diseño juega un papel clave en áreas como la publicidad, el marketing, la comunicación digital, la arquitectura y el desarrollo de productos, siendo una herramienta fundamental para conectar marcas, mensajes y audiencias.

Si bien en otros países se celebran fechas distintas como el Día Mundial del Diseño el 27 de abril impulsado por el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño en Panamá la conmemoración se alinea con esta iniciativa global, reforzando su carácter internacional.

emily-bernal-v9vII5gV8Lw-unsplash Día del Diseñador importancia de esta profesión emily-bernal-unsplash

Día del Diseñador en Panamá: ¿Por qué se celebra el 27 de abril?

Coincide con el Día Mundial del Diseño

Promueve el valor del diseño en la sociedad

Reconoce el trabajo creativo y estratégico de los diseñadores

Actualmente, esta fecha se celebra tanto a nivel internacional como nacional, adaptándose a cada país según sus tradiciones y organizaciones del sector.

En Panamá, el Día del Diseñador se ha convertido en una oportunidad para visibilizar el talento local y destacar el impacto de esta profesión en la economía creativa.