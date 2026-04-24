Panamá lanza la Cumbre de Educación Superior de las Américas y se posiciona como hub regional de innovación académica

Con la participación de líderes del sector público, privado y organismos internacionales, se realizó el lanzamiento oficial de la Cumbre de la Educación Superior de las Américas, Inn•kind FIEd LATAM 2026, un encuentro que busca impulsar la transformación del ecosistema educativo en la región.

El evento, transmitido en vivo desde la sede del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y a través de plataformas digitales, reunió a referentes clave del ámbito académico, tecnológico y empresarial, marcando el inicio de un diálogo regional sobre los desafíos estructurales de la educación superior.

Durante la jornada, Adriana Angarita, presidenta de Inn•kind FIEd LATAM 2026, destacó la urgencia de repensar los modelos educativos ante los cambios acelerados del mundo laboral. “La región necesita pasar del diagnóstico a la acción. Esta cumbre es un espacio para construir soluciones concretas”, afirmó.

Por su parte, Rubén Castillo, expresidente del CoNEP, subrayó la necesidad de fortalecer la conexión entre universidades y sector productivo, mientras que Galileo Solís, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió sobre el impacto de la innovación tecnológica en la competitividad de los países.

Desde el ámbito científico, María Heller, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), resaltó el papel de la investigación y la tecnología como motores de desarrollo, en un contexto marcado por la disrupción de la inteligencia artificial.

Asimismo, Demetrio Maduro, presidente del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), enfatizó el potencial del país como punto de encuentro regional para el intercambio de conocimiento y la generación de alianzas estratégicas.

El evento contó además con la participación de la periodista internacional Glenda Umaña, embajadora de la cumbre, quien moderó un conversatorio con los miembros de la mesa principal, abordando temas como la transformación educativa, la brecha entre academia y mercado laboral, y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo.

En la fase de preguntas, periodistas de América, Europa y Asia plantearon interrogantes clave sobre reformas estructurales, adaptación universitaria frente a la automatización, y el riesgo de ampliar desigualdades en la región, evidenciando el interés global en los desafíos educativos de América Latina.

La cumbre Inn•kind FIEd LATAM 2026 se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo en Ciudad de Panamá, con una jornada virtual inicial y dos días de encuentros presenciales que reunirán a líderes, académicos, innovadores y tomadores de decisión de toda la región.

Con este lanzamiento, Panamá se posiciona como un actor clave en la conversación sobre el futuro de la educación superior en América Latina, apostando por la innovación, la articulación multisectorial y la generación de soluciones concretas.