Geely presenta su nueva línea de vehículos New Energy en Panamá y marca el inicio de una nueva era de movilidad.

Geely Panamá y Bahia Motors presentaron oficialmente su nueva línea de vehículos New Energy Vehicles , marcando un paso importante en la evolución de la movilidad en el país y reafirmando su compromiso con la innovación, la tecnología y el desarrollo de soluciones de transporte más eficientes para los consumidores panameños.

Bajo el concepto “Haz el Switch” , la marca invitó a los asistentes a descubrir una nueva manera de conducir, donde la tecnología, el diseño y la sostenibilidad se unen para crear una experiencia de movilidad más inteligente y conectada.

“El lanzamiento de nuestra línea New Energy Vehicles representa mucho más que la llegada de nuevos modelos al mercado. Es una visión de futuro y una apuesta por acercar a los panameños tecnologías que transforman la experiencia de conducción y elevan los estándares de seguridad, confort e innovación”, destacó Irene Brostella, representante de Bahia Motors.

Entre los principales atributos del nuevo Geely EX5 destaca su desarrollo sobre la nueva arquitectura global GEA, diseñada específicamente para vehículos de nueva energía, así como la incorporación de la innovadora batería Short Blade, reconocida por sus altos estándares de seguridad, durabilidad y eficiencia.

El vehículo también integra el sistema inteligente Flyme Auto, que permite una experiencia digital inmersiva, ofreciendo conectividad avanzada, interacción intuitiva y una integración fluida entre conductor, vehículo y tecnología.

Uno de los aspectos más valorados por quienes ya han tenido la oportunidad de conducir el EX5 es su amplitud interior y nivel de confort. El modelo incorpora asientos tipo Lounge diseñados para maximizar la comodidad de todos los ocupantes, creando una experiencia premium tanto para trayectos urbanos como para viajes de larga distancia.

En materia de seguridad, el EX5 incorpora un completo paquete de protección inteligente con 16 funciones ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que brindan asistencia activa al conductor y contribuyen a una conducción más segura para todos los ocupantes.

Como parte de la experiencia de lanzamiento, Geely y Bahía Motors realizaron la entrega de las primeras unidades del EX5 en Panamá, dando la bienvenida a los primeros clientes que decidieron apostar por esta nueva generación de movilidad.

Para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica, el Geely EX5 llega al mercado acompañado de beneficios especiales de lanzamiento, incluyendo kit de carga, cargador y adaptador, capacitación en movilidad eléctrica, garantía de batería de 8 años o 150,000 kilómetros, mantenimiento incluido y crédito para carga en la red Evergo.

Con esta nueva línea New Energy Vehicles, Geely continúa fortaleciendo su presencia en Panamá y consolidando su posición como una de las marcas automotrices líderes en innovación, tecnología y movilidad del futuro.

Acerca de Geely Panamá

Geely es una de las marcas automotrices más importantes del mundo y líder en innovación dentro de la industria automotriz global. En Panamá, es representada por Bahia Motors, empresa con más de 30 años de trayectoria en el mercado nacional, comprometida con ofrecer productos de alta calidad, tecnología avanzada y un servicio postventa de excelencia.