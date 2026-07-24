Cobre emprende: El pitch debuta con B/.23,600 en capital no reembolsable para cinco emprendedores colonenses

Cinco emprendedores de Colón pasaron de presentar una idea a salir con B/.23,600 en capital semilla no reembolsable para impulsar sus negocios. Así arrancó Cobre Emprende: El Pitch, una iniciativa de Cobre Panamá que apuesta por el talento panameño, impulsando pequeños negocios con el potencial de generar empleo, fortalecer la economía local y crear nuevas oportunidades para cientos de familias.

Los proyectos ganadores fueron Club Plata, de Lovely Alvear; Carbones y Asados al Barril, de Petrona Gómez; Productos Orgánicos Finca El Arca, de Daylis García; Mundo Canvi, de Taidelin Martínez; y Artex Arte y Confección, de Eliecer Chirú. Cada uno presentó una propuesta con potencial de crecimiento y recibió el respaldo económico para dar el siguiente paso.

Cobre Panamá apuesta por el talento panameño, impulsando pequeños negocios. Cortesía

Pero llegar hasta ese momento implicó mucho más que subir a un escenario. Durante varios meses, los emprendedores participaron en un proceso de formación con mentorías en administración, finanzas, mercadeo, liderazgo y comunicación, con el objetivo de fortalecer sus modelos de negocio antes de enfrentar al jurado.

"El verdadero éxito de este programa no se mide solo en el capital entregado, sino en los negocios que crecerán, los empleos que podrán generarse y las oportunidades que llegarán a más comunidades gracias al esfuerzo de estos emprendedores", indicó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Entre los proyectos ganadores: Artex Arte y Confección, de Eliecer Chirú. Cortesía

El programa, que se transmite por el canal de YouTube del influencer Barceló, tendrá una duración de cuatro semanas, con episodios todos los martes y jueves a las 8:00 de la noche. En total, 66 emprendedores mostrarán sus proyectos con la esperanza de obtener el capital semilla que les permita impulsar sus negocios.

La historia apenas comienza. Tras la entrega de los primeros $23,600 dólares, el próximo episodio estará dedicado a ocho emprendedores de Panamá Oeste, quienes buscarán convencer al jurado y convertirse en los nuevos ganadores de Cobre Emprende: El Pitch, un espacio que pone el foco en el talento, la creatividad y las ganas de salir adelante de los panameños.