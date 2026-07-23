El MBA número uno de América Latina llega a Panamá para impulsar el liderazgo del futuro

Academics presentó oficialmente en Panamá el MBA UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconocido durante nueve años consecutivos como el programa número uno de América Latina en el QS Executive MBA Rankings, en un evento que reunió a empresarios, altos ejecutivos, líderes gremiales, representantes del cuerpo diplomático, autoridades académicas y medios de comunicación.

El lanzamiento marcó el inicio de una nueva etapa para la educación ejecutiva en el país, gracias a la alianza estratégica entre Academics y la Pontificia Universidad Católica de Chile, una relación de más de 25 años que ha permitido acercar programas de clase mundial a América Latina y formar a más de 1,700 profesionales que hoy ocupan posiciones de liderazgo en empresas, organizaciones e instituciones de la región.

Durante la actividad se destacó que Academics se consolida como el referente en la promoción de programas de MBA en Panamá, acercando una formación ejecutiva de excelencia, 100 % compatible con la vida laboral, diseñada para fortalecer el liderazgo, la innovación y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en un entorno empresarial cada vez más competitivo.

"Hoy acercamos a Panamá una experiencia académica de clase mundial que permitirá a los ejecutivos desarrollar una visión global, liderar la transformación de sus organizaciones y generar un impacto positivo en el desarrollo del país", señaló Diana Castillo representante de Academics.

Por su parte, representantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile resaltaron que Panamá representa un punto estratégico para la expansión regional de la educación ejecutiva y reafirmaron el compromiso de formar líderes capaces de impulsar el crecimiento económico y la competitividad de América Latina.

Con su llegada al país, Academics también anunció el fortalecimiento de su proceso de expansión regional hacia Panamá y el resto de Latinoamérica, reafirmando su propósito de continuar acercando educación de excelencia a nuevos mercados.

Con más de dos décadas de alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile, Academics, continúa consolidándose como un puente entre la academia y el sector empresarial, impulsando el desarrollo de líderes que hoy transforman empresas, instituciones y economías en toda América Latina.