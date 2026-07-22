Fundación Más Móvil impulsa la crianza responsable y amorosa junto a Unicef y Mides

La Fundación Más Móvil, en alianza con UNICEF Panamá y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), participaron el lanzamiento de la campaña “Crianza Responsable y Amorosa”, una iniciativa innovadora que busca promover prácticas de disciplina positiva y fortalecer las habilidades de crianza en los hogares panameños.
El evento de lanzamiento se realizó en la Casa Club del Parque Omar y reunió a representantes de las organizaciones aliadas, especialistas y miembros de la comunidad en un enriquecedor conversatorio sobre la importancia de la crianza en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre el papel fundamental que desempeña el hogar en la formación de valores, así como sobre herramientas y mejores prácticas para fomentar una comunicación abierta, respetuosa y constructiva entre padres, madres, cuidadores e hijos. Además, se abordó la importancia de promover modelos de disciplina basados en el diálogo, la empatía y el respeto, contribuyendo a la construcción de entornos familiares seguros y libres de violencia.
La campaña “Crianza Responsable y Amorosa” representa un esfuerzo conjunto para sensibilizar y brindar orientación práctica a las familias panameñas, impulsando una cultura de cuidado y protección que favorezca el bienestar y desarrollo de las futuras generaciones.
Para la Fundación Más Móvil, esta iniciativa forma parte de su estrategia de sostenibilidad y compromiso social, alineada con su propósito de seguir “Conectando Comunidades... Cambiando Vidas”, promoviendo alianzas que generan impacto positivo y fortalecen el tejido social del país.