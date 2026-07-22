Fundación Más Móvil impulsa la crianza responsable y amorosa junto a Unicef y Mides

La Fundación Más Móvil, en alianza con UNICEF Panamá y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), participaron el lanzamiento de la campaña “Crianza Responsable y Amorosa”, una iniciativa innovadora que busca promover prácticas de disciplina positiva y fortalecer las habilidades de crianza en los hogares panameños.

En este preámbulo, Fundación Más Móvil fortaleciendo el pilar ESG / ACCESO brinda la herramienta de conectividad telefónica y vía Whatsapp CRIANZA (6274-2692) la cual estará disponible para padres, madres y cuidadores con recursos, orientación y contenido práctico para fortalecer una crianza basada en el respeto, el diálogo y el bienestar familiar.

El evento de lanzamiento se realizó en la Casa Club del Parque Omar y reunió a representantes de las organizaciones aliadas, especialistas y miembros de la comunidad en un enriquecedor conversatorio sobre la importancia de la crianza en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Los participantes reflexionaron sobre el papel fundamental que desempeña el hogar en la formación de valores. Cortesía

Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre el papel fundamental que desempeña el hogar en la formación de valores, así como sobre herramientas y mejores prácticas para fomentar una comunicación abierta, respetuosa y constructiva entre padres, madres, cuidadores e hijos. Además, se abordó la importancia de promover modelos de disciplina basados en el diálogo, la empatía y el respeto, contribuyendo a la construcción de entornos familiares seguros y libres de violencia.

La campaña “Crianza Responsable y Amorosa” representa un esfuerzo conjunto para sensibilizar y brindar orientación práctica a las familias panameñas, impulsando una cultura de cuidado y protección que favorezca el bienestar y desarrollo de las futuras generaciones.

Para la Fundación Más Móvil, esta iniciativa forma parte de su estrategia de sostenibilidad y compromiso social, alineada con su propósito de seguir “Conectando Comunidades... Cambiando Vidas”, promoviendo alianzas que generan impacto positivo y fortalecen el tejido social del país.