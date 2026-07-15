Supermercados Xtra, primera cadena en la región en integrar servicios de asistencia médica y telemedicina en sus sucursales

Como parte de su compromiso con la innovación y el bienestar de las familias panameñas, Supermercados Xtra marca un hito en el retail regional al lanzar el Plan Xtra Salud, convirtiéndose en el primer supermercado en la región en ofrecer servicios de asistencia médica y cabinas de telemedicina directamente en sus instalaciones.

En Panamá, el gasto de bolsillo en salud representa cerca del 37% del gasto total de los hogares, en un contexto de alta prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad (71.6%) y la hipertensión (20%), según una encuesta encargada a IQVIA. Ante esta realidad, Supermercados Xtra desarrolló, junto a SEMM y Holadoc un portafolio de planes de asistencia médica al mejor precio del mercado, posicionándose como líder en salud preventiva y accesible.

Como parte de su compromiso con la innovación y el bienestar de las familias panameñas, Supermercados Xtra marcó un hito en el retail al lanzar hoy el Plan Xtra Salud, convirtiéndose en el primer supermercado en la región en ofrecer asistencia médica 24/7 a través del celular, dos cabinas de telemedicina en sus sucursales de Monterrico y Las Acacias y mucho más beneficios.

Supermercados Xtra marcó un hito en el retail al lanzar el Plan Xtra Salud. Cortesía

“Con el Plan Xtra Salud estamos demostrando que el acceso a la asistencia médica de calidad sí puede estar al alcance de todos. Integrando tecnología y aprovechando nuestra presencia a nivel nacional, logramos que la prevención y el cuidado oportuno de la salud de la familia sea tan fácil y accesible como hacer las compras del supermercado”, destacó Indira D’Oyen, directora de Asuntos Corporativos de Supermercados Xtra, durante el lanzamiento realizado hoy en Súper Xtra Monterrico.

Por su parte, Mauricio Cyjon, CEO de SEMM señaló: “En SEMM reafirmamos nuestro compromiso con acercar la atención médica a más personas a través de Xtra Salud, un proyecto innovador que facilita el acceso a servicios de salud primarios para más panameños”.

“Xtra Salud lleva el acceso médico 24/7 a la vida diaria de las personas y demuestra cómo la tecnología puede romper barreras de tiempo, distancia y costo”, agregó Idan Yelinek, CEO de Holadoc.

Supermercados Xtra se convirtió en el primer supermercado en ofrecer asistencia médica 24/7. Cortesía

Prevención y servicios

Xtra Salud integra un ecosistema completo: atención médica digital 24/7, cabinas de telemedicina en sucursales, servicios de prevención y una red de descuentos en clínicas, laboratorios y especialistas, con planes desde $1.50 al mes. Cualquier afiliado puede conectarse con un médico privado desde su celular, computadora o una de las cabinas Holadoc, de forma rápida, segura y confidencial.

Ubicadas inicialmente en las sucursales de Super Xtra Monterrico y Super Xtra Las Acacias, desde las cabinas de telemedicina, el afiliado puede realizar una videoconsulta, recibir orientación médica, comentar sus síntomas, tomar o revisar signos vitales, consultar resultados de exámenes y ser guiado hacia los próximos pasos de atención, incluyendo recetas, órdenes médicas o referencia presencial cuando el caso lo requiera.

El programa está disponible para clientes Full Xtra, con tres niveles de plan. Cortesía

El programa está disponible para clientes Full Xtra, con tres niveles de plan —Digital, Básico y Plus— en modalidad individual o familiar. Los clientes pueden adquirirlo desde hoy en las cajas de nuestros supermercados, o de manera digital a través de Mi App Xtra y SuperXtra.com a partir del sábado 18 de julio.

Conoce el detalle de los planes en superxtra.com/xtra-salud. Síguenos en @superxtrapanama, @xtrafarmapanama y @feriaxtra_pa.

Para más información de Semm y Holadoc visita: https://www.semmpanama.com / www.holadocmed.com.