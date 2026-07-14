Vivir el cine en casa ya no es una metáfora: TCL presenta el televisor de 98 pulgadas que redefine el entretenimiento doméstico

El hogar ya no compite con el cine: lo supera. En un contexto donde las plataformas de streaming acumulan millones de suscriptores en América Latina, donde los eventos deportivos multitudinarios se siguen desde el living y donde los videojuegos de última generación exigen pantallas a la altura, el mercado de televisores de gran formato está viviendo su momento de mayor expansión.

Según datos de la firma Omdia, los envíos globales de televisores de 80 pulgadas o más crecerán de 12 millones a 17 millones de unidades entre 2025 y 2029. TCL, marca número 1 en televisores Mini LED, responde a esa demanda con el 98P8L: una pantalla de 98 pulgadas diseñada para transformar por completo la forma de consumir contenidos desde casa.

Una pantalla que no deja nada a medias

El 98P8L no es simplemente un televisor grande. Es la integración de varias tecnologías de vanguardia en un solo producto pensado para el consumidor que no quiere hacer concesiones entre tamaño, imagen y sonido. Su panel QD-Mini LED con 512 zonas de atenuación precisas garantiza un control milimétrico de la luz, permitiendo negros profundos y blancos de alto brillo de forma simultánea —algo que los paneles convencionales no pueden lograr—. A esto se suma una cobertura del 93% de la gama de colores DCI-P3, el estándar utilizado en las salas de cine profesionales, lo que se traduce en imágenes con una calidad cromática que rara vez se experimenta fuera de una pantalla de proyección de alta gama.

La tecnología All-Domain Halo Control de TCL —que gestiona el flujo de luz desde la retroiluminación hasta la capa de imagen final— elimina el efecto de halo alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros, uno de los problemas históricos de los televisores LED de gran formato. El resultado es una imagen limpia, detallada y fiel, tanto en escenas de alto contraste como en contenidos con iluminación uniforme. Con un contraste nativo de 5000:1 y un ángulo de visión de hasta 178°, el 98P8L está diseñado para verse bien desde cualquier punto de la habitación, no solo desde el asiento central.

TCL consolida su posición como marca que define hacia dónde va. Cortesía

Deportes, cine y gaming: cada experiencia en su máximo nivel

Para los aficionados al deporte, el 98P8L marca una diferencia tangible. Su tasa de refresco nativa de 144 Hz —el doble del estándar convencional— elimina el desenfoque en movimientos rápidos, ya sea un balón cruzando el campo a alta velocidad o un atleta en plena acción. El resultado es que cada jugada se percibe con total claridad y fluidez, sin el efecto fantasma que arruina los momentos decisivos en televisores de menor rendimiento.

Para quienes disfrutan del cine en casa, las 98 pulgadas del panel Matte HVA ofrecen una experiencia que compite directamente con las salas comerciales. La superficie mate reduce los reflejos en ambientes iluminados —el gran enemigo de las pantallas brillantes en living rooms reales— y el HDR de alto brillo garantiza que los detalles en sombras y luces se mantengan visibles incluso en las escenas más exigentes. En el ámbito del gaming, el modo de juego dedicado y la baja latencia convierten al 98P8L en un aliado serio para consolas y PCs de última generación.

El sonido que completa la experiencia

TCL entendió que una imagen extraordinaria necesita un audio a su altura. Por eso, el 98P8L incorpora un sistema de sonido desarrollado en colaboración con ONKYO, referente japonés en alta fidelidad de audio, compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual:X. Esta combinación permite simular audio tridimensional sin necesidad de un sistema de altavoces externos, recreando desde el estruendo de la hinchada en un estadio lleno hasta la sutileza de un diálogo susurrado en una película de autor.

Un televisor para el presente y para los próximos años

El diseño ultrafino del 98P8L, con un espesor inferior a los 60 mm, y su compatibilidad con instalación al ras de la pared responden a la demanda de los consumidores que buscan integrar tecnología de alto rendimiento en interiores modernos sin sacrificar estética. La pantalla es compatible con el sistema operativo Google TV, lo que garantiza acceso nativo a las principales plataformas de streaming, comandos de voz y una interfaz que se actualiza de forma continua.

En un mercado donde la competencia entre fabricantes se intensifica cada trimestre, TCL consolida su posición como marca que no solo democratiza el acceso a tecnología de punta, sino que define hacia dónde va la categoría. El 98P8L es la apuesta más contundente de la marca por la pantalla grande: una declaración de que el entretenimiento inmersivo ya no es exclusivo de las salas comerciales.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y una de las referencias globales en la industria televisiva. Con presencia en más de 160 mercados alrededor del mundo, la empresa se especializa en investigación, desarrollo y fabricación de televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles y pantallas comerciales. TCL es actualmente la marca número 1 en televisores Mini LED y de gran tamaño a nivel mundial.