Cubitt inaugura su nueva tienda en Albrook Mall y presenta a VITA como anfitriona del evento

Cubitt continúa fortaleciendo su presencia en Panamá con la inauguración de su nueva tienda en Albrook Mall, uno de los centros comerciales más importantes del país. La apertura responde al crecimiento de la marca y busca crear un espacio donde el público pueda descubrir sus categorías de productos y conocer de cerca la propuesta de la compañía.

La inauguración reunió a clientes, creadores de contenido y medios de comunicación, quienes recorrieron la tienda y conocieron de cerca las distintas líneas de productos de la marca.

Cubitt combina innovación, diseño y funcionalidad. Cortesía

Uno de los momentos más destacados de la inauguración fue la participación de VITA, la asistente virtual inteligente integrada en la nueva generación de smartwatch de Cubitt, quien fungió como anfitriona del evento, dando la bienvenida a los asistentes y anunciando el corte de cinta que marcó la apertura oficial de la tienda. Su participación reflejó el espíritu innovador de la marca al convertir una de las funcionalidades de su ecosistema tecnológico en parte de la experiencia del evento.

"Durante los últimos años hemos visto cómo los panameños han hecho de Cubitt parte de su rutina. Con esta apertura sumamos nuestra novena tienda en Panamá, un paso que nos permite seguir fortaleciendo esa relación y nos impulsa a seguir acercando nuestra propuesta a más personas. Creemos que la tecnología debe ser accesible, útil y una aliada para cumplir metas, y cada nueva tienda es una oportunidad para seguir promoviendo esa visión", expresó Andrés Roizental, cofundador de Cubitt.

Cubitt busca crear un espacio donde el público pueda descubrir sus categorías de productos. Cortesía

La propuesta de Cubitt reúne un portafolio de tecnología portátil y accesorios que incluye relojes inteligentes, audífonos, bocinas, termos, básculas y productos diseñados para niños.

La nueva tienda ya se encuentra abierta al público en Albrook Mall, ubicada en el pasillo del Hipopótamo, de lunes a sábado de 10:00am a 8:00pm y los domingos de 11:00am a 7:00pm.

Sobre Cubitt

Fundada en 2019, Cubitt es una marca de origen familiar impulsada por años de experiencia en la industria y una visión clara: hacer que la tecnología portátil sea accesible para todos. A través de dispositivos que combinan innovación, diseño y funcionalidad, la marca desarrolla soluciones pensadas para acompañar el bienestar de las personas, facilitando la incorporación de hábitos saludables y una vida más conectada.