Encuentra24 presenta la primera edición de Talks, un espacio para impulsar la innovación del sector inmobiliario

El portal inmobiliario líder de Panamá reúne a referentes internacionales en inteligencia artificial, ventas, liderazgo y marketing para inspirar a los profesionales del mercado.

Como parte de su compromiso con el desarrollo del sector inmobiliario, Encuentra24 realizará por primera vez en Panamá Talks by Encuentra24 , un encuentro diseñado para brindar herramientas, conocimiento e inspiración a brokers, inmobiliarias, desarrolladores y profesionales que buscan potenciar el crecimiento de sus negocios.

El evento se llevará a cabo el jueves 23 de julio, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en Sortis Hotel, Spa & Casino, y marcará la llegada a Panamá de un formato que ya ha tenido exitosas ediciones en Uruguay, consolidándose como un espacio de aprendizaje e intercambio para la industria inmobiliaria.

Con más de dos décadas conectando a compradores, vendedores e inmobiliarias, Encuentra24 se ha consolidado como el portal inmobiliario líder en Panamá y un aliado estratégico para las empresas del sector. A través de tecnología, innovación y soluciones digitales, la plataforma se ha convertido en una herramienta indispensable para las inmobiliarias que buscan aumentar su visibilidad, generar más oportunidades de negocio y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

En línea con esa misión, Talks by Encuentra24 nace para acercar conocimiento de alto nivel a los profesionales del sector, abordando los desafíos y oportunidades que están redefiniendo la forma de vender, captar clientes y hacer crecer los negocios inmobiliarios.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las principales tendencias que impactan a la industria, descubrir herramientas aplicables a sus empresas, generar nuevas oportunidades de networking e inspirarse con experiencias de referentes internacionales.

El evento se llevará a cabo el jueves 23 de julio, en Sortis Hotel, Spa & Casino. Cortesía

La jornada contará con la participación de dos destacados conferencistas:

Eric Lima , conferencista y autor con más de diez años de experiencia impulsando negocios inmobiliarios, presentará la charla "Sin cierres no hay paraíso" , donde compartirá estrategias comerciales orientadas a mejorar la conversión y el desempeño de los equipos de ventas.

, conferencista y autor con más de diez años de experiencia impulsando negocios inmobiliarios, presentará la charla , donde compartirá estrategias comerciales orientadas a mejorar la conversión y el desempeño de los equipos de ventas. Paola Andrea Barrera , conferencista internacional, mentora en ventas y creadora del Método Impulsa, ofrecerá la conferencia "Mentalidad estratégica del vendedor extraordinario" , enfocada en desarrollar habilidades comerciales, liderazgo y una mentalidad de crecimiento para alcanzar mejores resultados.

, conferencista internacional, mentora en ventas y creadora del Método Impulsa, ofrecerá la conferencia , enfocada en desarrollar habilidades comerciales, liderazgo y una mentalidad de crecimiento para alcanzar mejores resultados. Christian D. Rodríguez, Gerente general de Encuentra24, en su charla "Descifrando al consumidor inmobiliario 2026" compartirá las principales tendencias del mercado y las claves para entender cómo evolucionan las decisiones de compra de los clientes.



El encuentro contará con la participación de destacados conferencistas. Cortesía

La inteligencia artificial, la evolución del comportamiento de los consumidores y la transformación digital están redefiniendo el mercado inmobiliario. Frente a este escenario, Encuentra24 continúa impulsando iniciativas que contribuyen a la profesionalización del sector, acercando conocimiento práctico y tendencias globales a quienes lideran la industria. El evento es auspiciado por Banco Mercantil.

Con esta primera edición de Talks by Encuentra24 en Panamá, la compañía reafirma su compromiso de ir más allá de ser un portal inmobiliario: busca convertirse en un socio estratégico para el crecimiento de las inmobiliarias y de todos los profesionales que forman parte del ecosistema inmobiliario del país.

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