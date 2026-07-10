Panamá Contenido Patrocinado -  10 de julio de 2026 - 12:08

Empresaria panameña impulsa la educación financiera de las mujeres hispanas desde Estados Unidos

Jaeljattin de Delcourt, fundadora de Mercados Americanos Group, promueve una nueva visión sobre la inversión, la independencia financiera y la construcción de patrimonio.

MAG promueve una cultura financiera. 

MAG promueve una cultura financiera. 

Cortesía

La educación financiera continúa siendo uno de los mayores desafíos para millones de mujeres en Latinoamérica y la comunidad hispana en Estados Unidos. Con el propósito de transformar esa realidad, la empresaria e inversionista panameña Jaeljattin de Delcourt, fundadora de Mercados Americanos Group (MAG), lidera una iniciativa que busca empoderar a las mujeres mediante el conocimiento financiero y la inversión estratégica.

Tras una destacada trayectoria en el sector público, organismos internacionales y el ámbito empresarial, Delcourt creó Mercados Americanos Group, una firma especializada en educación financiera que enseña a mujeres hispanas a invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos con una visión disciplinada y de largo plazo.

Su misión es acercar el mundo de las inversiones a quienes, durante años, han considerado que este tema es complejo, inaccesible o exclusivo para expertos. A través de programas educativos y acompañamiento especializado, MAG promueve una cultura financiera basada en la planificación, la estrategia y la construcción de patrimonio.

La iniciativa también busca romper paradigmas sobre el manejo del dinero, impulsando una conversación que permita a más mujeres tomar decisiones informadas, fortalecer su independencia económica y prepararse para el futuro con herramientas financieras sólidas.

Con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, Mercados Americanos Group se ha consolidado como una empresa referente en educación financiera para la comunidad hispana, promoviendo una filosofía de inversión responsable, enfocada en el crecimiento sostenible y la seguridad financiera.

Más que enseñar a invertir, Jaeljattin de Delcourt busca inspirar a una nueva generación de mujeres a asumir el control de sus finanzas y demostrar que la libertad financiera comienza con la educación.

Jaeljattin de Delcourt busca inspirar a una nueva generaci&oacute;n de mujeres a asumir el control de sus finanzas.&nbsp;

Jaeljattin de Delcourt busca inspirar a una nueva generación de mujeres a asumir el control de sus finanzas.

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