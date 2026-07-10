Empresaria panameña impulsa la educación financiera de las mujeres hispanas desde Estados Unidos

La educación financiera continúa siendo uno de los mayores desafíos para millones de mujeres en Latinoamérica y la comunidad hispana en Estados Unidos. Con el propósito de transformar esa realidad, la empresaria e inversionista panameña Jaeljattin de Delcourt , fundadora de Mercados Americanos Group (MAG) , lidera una iniciativa que busca empoderar a las mujeres mediante el conocimiento financiero y la inversión estratégica.

Tras una destacada trayectoria en el sector público, organismos internacionales y el ámbito empresarial, Delcourt creó Mercados Americanos Group, una firma especializada en educación financiera que enseña a mujeres hispanas a invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos con una visión disciplinada y de largo plazo.

Su misión es acercar el mundo de las inversiones a quienes, durante años, han considerado que este tema es complejo, inaccesible o exclusivo para expertos. A través de programas educativos y acompañamiento especializado, MAG promueve una cultura financiera basada en la planificación, la estrategia y la construcción de patrimonio.

La iniciativa también busca romper paradigmas sobre el manejo del dinero, impulsando una conversación que permita a más mujeres tomar decisiones informadas, fortalecer su independencia económica y prepararse para el futuro con herramientas financieras sólidas.

Con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, Mercados Americanos Group se ha consolidado como una empresa referente en educación financiera para la comunidad hispana, promoviendo una filosofía de inversión responsable, enfocada en el crecimiento sostenible y la seguridad financiera.

Más que enseñar a invertir, Jaeljattin de Delcourt busca inspirar a una nueva generación de mujeres a asumir el control de sus finanzas y demostrar que la libertad financiera comienza con la educación.