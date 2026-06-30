Starbucks Panamá inaugura su tienda número 21 y celebra la apertura de su décimo Drive-Thru en el país

Starbucks Panamá continúa fortaleciendo su presencia en el país con la inauguración de su tienda número 21, un nuevo espacio diseñado para conectar con las comunidades locales y ofrecer la experiencia Starbucks que millones de clientes disfrutan alrededor del mundo.

Esta apertura marca además un hito importante para la marca al convertirse en el décimo Starbucks con Drive-Thru en Panamá , reafirmando el compromiso de la compañía por brindar mayor conveniencia, accesibilidad y opciones de servicio adaptadas a las necesidades de sus clientes.

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Starbucks Panamá ha mantenido una estrategia de expansión. Cortesía

“En Starbucks, cada tienda representa una comunidad que se conecta. Hoy celebramos la número 21 y nuestro décimo Drive-Thru en Panamá, un logro que habla de la confianza, la cercanía y las historias que hemos construido junto a nuestros clientes”, señaló Sofia Moreno, Country Manager de Panamá

Starbucks Los Pueblos ofrecerá el portafolio completo de bebidas icónicas elaboradas a mano por baristas expertos, creadas para transformar cada momento en algo único, incluyendo el lanzamiento de las nuevas bebidas de proteína, una innovadora propuesta diseñada para ofrecer opciones más funcionales sin perder el distintivo sabor y calidad de Starbucks. Estas nuevas bebidas complementan la experiencia personalizada que caracteriza a la marca en cada una de sus tiendas.

Nueva tienda de Starbucks está ubicada en Los Pueblos. Cortesía

La nueva tienda está ubicada en Los Pueblos , Viva Plaza en un horario de lunes a domingos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., brindando a los clientes amplios horarios para disfrutar de sus productos favoritos con mayor comodidad.

Con esta apertura, Starbucks Panamá reafirma su compromiso de seguir creciendo de forma sostenible, generando oportunidades de empleo, impulsando el desarrollo local y creando espacios donde las personas puedan reunirse, trabajar, estudiar o simplemente disfrutar de una excelente taza de café.

Desde su llegada al país, Starbucks Panamá ha mantenido una estrategia de expansión enfocada en acercar la marca a más comunidades, ofreciendo experiencias memorables y fortaleciendo su vínculo con los consumidores panameños.