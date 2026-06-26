+Móvil habilita llamadas gratuitas a Venezuela en acto de solidaridad ante emergencia

Ante la situación de emergencia que enfrenta Venezuela, +Móvil anuncia la habilitación de llamadas gratuitas hacia ese país para todos sus clientes, tanto en modalidad prepago como pospago, como una acción concreta de apoyo y solidaridad.
Disponible desde hoy, este beneficio forma parte del compromiso de +Móvil de acompañar a sus clientes con soluciones que respondan no solo a sus necesidades tecnológicas, sino también humanas.
Para conocer más detalles sobre esta iniciativa y condiciones de uso, los usuarios pueden visitar el sitio web oficial de la compañía www.masmovilpanama.com