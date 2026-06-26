+Móvil Contenido Patrocinado -  26 de junio de 2026 - 16:12

+Móvil habilita llamadas gratuitas a Venezuela en acto de solidaridad ante emergencia

+Móvil anuncia la habilitación de llamadas gratuitas hacia Venezuela para todos sus clientes, tanto en modalidad prepago como pospago.

+Móvil anuncia la habilitación de llamadas gratuitas a Venezuela. 

+Móvil anuncia la habilitación de llamadas gratuitas a Venezuela. 

Ante la situación de emergencia que enfrenta Venezuela, +Móvil anuncia la habilitación de llamadas gratuitas hacia ese país para todos sus clientes, tanto en modalidad prepago como pospago, como una acción concreta de apoyo y solidaridad.

Esta medida busca facilitar la comunicación entre familiares y seres queridos en un momento donde la conexión humana es más necesaria que nunca. “Nuestra compañía mantiene su compromiso con nuestro propósito de conectividad y desde el corazón de +Móvil nos unimos en solidaridad con los hermanos venezolanos. En momentos de dificultad, nuestra responsabilidad va más allá de ofrecer conectividad. Se trata de estar presentes, de acercar a las personas, de ser un puente cuando más se necesita” sostiene Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de +Móvil.

Disponible desde hoy, este beneficio forma parte del compromiso de +Móvil de acompañar a sus clientes con soluciones que respondan no solo a sus necesidades tecnológicas, sino también humanas.

Para conocer más detalles sobre esta iniciativa y condiciones de uso, los usuarios pueden visitar el sitio web oficial de la compañía www.masmovilpanama.com

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