Concurso nacional de oratoria inicia etapa de preselecciones regionales

El Concurso Nacional de Oratoria inicia una de sus etapas más importantes: las Preselecciones Regionales, un recorrido que reunirá el talento, la originalidad y la visión de futuro de estudiantes de las 16 regiones escolares de Panamá, para escoger a los 61 jóvenes que avanzarán a la Preselección Nacional.

Bajo el tema “ La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá ” , esta edición invita a los participantes a reflexionar sobre el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en la construcción de una sociedad más innovadora, inclusiva y sostenible, posicionando a la juventud como protagonista de los cambios que marcarán el futuro del país.

Las competencias regionales se desarrollarán de forma presencial en distintas sedes del territorio nacional, iniciando en Bocas del Toro y finalizando en Darién con la participación de estudiantes provenientes de más de 333 centros educativos oficiales y particulares. Cada concursante buscará demostrar no solo sus habilidades de comunicación y argumentación, sino también su capacidad para analizar los retos y oportunidades que trae consigo la transformación digital y la inteligencia artificial.

Durante las preselecciones, los estudiantes competirán en las categorías de Tema Principal e Improvisación, siendo evaluados por un jurado especializado bajo criterios que incluyen contenido, investigación, estructura argumentativa, capacidad analítica, lenguaje, dicción, dominio escénico, expresión corporal y uso efectivo de la voz.

El Concurso Nacional de Oratoria es una plataforma nacional para el desarrollo del liderazgo juvenil. En esta edición, la inteligencia artificial se convierte en el eje de una conversación que busca inspirar a los jóvenes a pensar críticamente, innovar con propósito y proponer soluciones capaces de responder a los desafíos sociales, educativos, económicos y ambientales de Panamá.

Asimismo, el tema se alinea con la visión de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) de promover una cultura científica y tecnológica que impulse el talento de las nuevas generaciones, fortaleciendo sus capacidades para liderar los procesos de transformación que demanda el país.

A través de este desafío intelectual, el Concurso Nacional de Oratoria reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos preparados para aprovechar el potencial de la tecnología de manera ética, responsable y humana, convirtiendo las ideas en acciones y el conocimiento en oportunidades de desarrollo para Panamá.

El Concurso Nacional de Oratoria es un programa de Responsabilidad Social Empresarial de +Móvil, administrado por la Fundación Más Móvil, y cuenta con la coorganización del Ministerio de Educación. Además, recibe el respaldo de instituciones gubernamentales, empresas privadas, misiones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con el fortalecimiento de la educación, el pensamiento crítico y el liderazgo juvenil.