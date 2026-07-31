La Feria Nacional de Artesanías 2026, el corazón de nuestra identidad y motor de nuestra gente

La Feria Nacional de Artesanías 2026 es el evento cultural más esperado del año porque se constituye en la manifestación propia de quiénes somos, un puente entre nuestras raíces ancestrales con esta generación de panameños que tiene la impostergable tarea de heredar a los hijos y nietos de Panamá.

Cada pieza exhibida es una obra que cobra vida en esta edición, que lleva consigo la historia, el esfuerzo y el alma de 677 artesanos provenientes de todos los rincones del país. Para el Ministerio de Cultura, este encuentro representa la oportunidad idónea de salvaguardar y promover nuestras tradiciones, garantizando que los saberes de nuestros pueblos sigan trascendiendo generaciones.

En el ámbito económico, este gran evento ferial se consolida como un auténtico dinamizador de la economía nacional y local. La feria inyecta liquidez directa en sectores como el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio, fortaleciendo la economía creativa y demostrando que la cultura es una fuente real de desarrollo sostenible. Para las familias de nuestros artesanos, representa la culminación de un año de trabajo arduo y la oportunidad primordial de generar el sustento digno y honorable que sustenta sus hogares, transformando el talento de sus manos en bienestar, estabilidad y progreso socioeconómico real.

Este año, la feria despliega un abanico de expresiones que exaltan nuestra diversidad. Contamos con una rica oferta gastronómica de todas las regiones y un despliegue folclórico sin precedentes que reúne a 290 grupos folclóricos, con más de 40 agrupaciones en tarima por día, llenando de música, danza y colorido cada jornada.

Sobresale la inclusión artística y la innovación cultural. Esta edición también destaca, de manera especial, la participación del Centro de Formación del Arte y la Cultura (CFAC) y de la Ciudad de las Artes, quienes cuentan con dos stands dedicados a promover el talento emergente y el trabajo integral que venimos realizando en pro de la educación artística.

Desde el Ministerio de Cultura, invitamos a todo el país a ser parte de esta gran fiesta de la identidad panameña. Asistir a la Feria Nacional de Artesanías 2026 es celebrar lo nuestro, honrar las manos que construyen nuestra patria y asegurar que el arte popular panameño palpita con orgullo en el corazón de toda nuestra nación.