PANAM Generating celebra 27 años generando progreso para Panamá

PANAM Generating celebra 27 años de trayectoria, reafirmando el compromiso que ha guiado su operación desde 1999: contribuir al desarrollo de Panamá mediante una generación energética confiable, responsable y alineada con las necesidades del país.

A lo largo de estos años, PANAM ha fortalecido sus procesos, desarrollado las capacidades de su equipo y evolucionado para responder a los desafíos del sector eléctrico. Esta trayectoria ha estado acompañada por una visión orientada a la eficiencia, la seguridad, el cumplimiento y la mejora continua.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

27 años construidos por nuestra gente

La historia de PANAM Generating ha sido posible gracias al conocimiento, la dedicación y el compromiso de sus colaboradores.

Desde las áreas operativas hasta los equipos administrativos, cada persona ha contribuido al desarrollo de una cultura basada en la integridad, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Estos valores continúan orientando la forma en que la empresa opera y se relaciona con sus aliados, comunidades y demás públicos de interés.

En el marco de este aniversario, PANAM compartió un encuentro especial con sus colaboradores para reconocer el camino recorrido, agradecer su aporte y celebrar los logros alcanzados como equipo.

Compromiso con el país y las comunidades

Durante más de dos décadas, PANAM Generating ha mantenido su compromiso con el desarrollo económico y social de Panamá.

Como parte de su plan de inversión social, la empresa ha acompañado iniciativas vinculadas principalmente con la educación, la cultura y el fortalecimiento de espacios comunitarios, reconociendo la importancia de generar oportunidades que contribuyan al desarrollo de las nuevas generaciones.

Este enfoque complementa su responsabilidad como operador dentro del sector energético y refleja una visión empresarial que integra la operación, las personas y la relación con su entorno.

Una empresa en constante evolución

Al cumplir 27 años, PANAM Generating inicia una nueva etapa de evolución, manteniendo la mirada puesta en el futuro energético del país.

La empresa continuará fortaleciendo sus procesos, impulsando la mejora continua y adaptándose a los nuevos retos del sector, con una visión responsable, eficiente y sostenible a largo plazo.

Este aniversario representa una oportunidad para reconocer la historia construida y renovar el compromiso de seguir aportando energía, confianza y progreso para Panamá.

Celebramos 27 años de historia, compromiso y evolución.

Nuestra Energía Genera Progreso.