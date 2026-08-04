+Móvil celebra once años de conexión maternal con 5 salas de lactancia

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto bajo el lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona”, +Móvil reafirma su liderazgo como una de las primeras empresas del país en habilitar Salas de Lactancia dentro de sus sedes, con un balance concreto: once años de trayectoria, cinco espacios activos y 189 madres colaboradoras acompañadas desde 2015.
“Nuestra diversidad nos define y nuestras semejanzas nos conectan. La lactancia es una de esas semejanzas: es la primera respuesta al vínculo afectivo entre una madre y su hijo, y como empresa entendimos hace once años que proteger ese vínculo también era proteger a nuestra gente”, señala Venus Miranda, Directora Senior de Personas de +Móvil.
Las Salas de Lactancia forman parte de un ecosistema de prácticas que la compañía ha construido para acompañar a las madres colaboradoras. Entre ellas destaca la licencia parental, que otorga dos semanas adicionales a la madre por encima de las establecidas por la legislación panameña, sumando dieciséis semanas de acompañamiento pagado. La combinación de licencia extendida, espacios habilitados dentro de las sedes y flexibilidad para la extracción durante la jornada laboral ha permitido que las madres +Móvil retomen su rol profesional sin renunciar a la lactancia.
El lema de 2026 invita a las organizaciones a fortalecer lo que ya funciona. En ese sentido, el caso de +Móvil ofrece evidencia: 189 mujeres han utilizado las salas en una década, consolidándolas como un patrimonio corporativo y un derecho reconocido para las colaboradoras en edad fértil. La compañía continuará ampliando la conversación durante la semana con testimonios de madres embajadoras y contenidos digitales bajo el lema interno “Amamanta con orgullo para un comienzo sostenible en la vida”.
Esta práctica se sostiene todo el año, junto a la Licencia Parental y en +Móvil, la Semana Mundial de la Lactancia es un recordatorio de que las políticas empresariales pueden traducirse en derechos vividos: en salas abiertas, en tiempos respetados y en madres acompañadas.