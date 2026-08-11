Naturgy entrega B/.9.87 millones en dividendos al Estado panameño

Naturgy entregó al Estado panameño B/.9.87 millones en concepto de dividendos, correspondientes a las utilidades de la vigencia fiscal 2023.

La entrega fue realizada por Sebastián Pérez, Gerente General de Naturgy, y Cinthya Camargo, secretaria de las juntas directivas, al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández.

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Durante el acto, Fernández señaló que estos recursos serán incorporados al presupuesto de inversión del Estado y contribuirán al financiamiento de proyectos prioritarios para el país, entre ellos iniciativas relacionadas con infraestructura vial, plantas potabilizadoras y servicios de salud.

También participó Francisco Álvarez, director de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entrega de estos dividendos representa el aporte correspondiente al Estado panameño como resultado de su participación accionaria en la empresa.