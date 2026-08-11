+Móvil se solidariza con Colombia y activa llamadas gratuitas para sus clientes.

Ante la situación de emergencia que enfrenta Colombia, +Móvil habilita desde hoy, llamadas gratuitas hacia ese país para todos sus clientes prepago y pospago, como una acción concreta para apoyar a quienes necesitan mantenerse en contacto con sus familiares y seres queridos.
“En +Móvil entendemos que, en momentos de dificultad, la comunicación se convierte en un vínculo fundamental entre las personas. Nos solidarizamos con el pueblo colombiano y queremos contribuir para que nuestros clientes puedan mantenerse cerca de sus familiares y seres queridos. Como empresa de telecomunicaciones, nuestro compromiso va más allá de la tecnología: estamos para conectar, acompañar y tender puentes cuando más se necesita” sostiene Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de +Móvil.
Disponible desde hoy y hasta la medianoche del viernes 14 de agosto, este beneficio forma parte del compromiso permanente de +Móvil de ofrecer soluciones que respondan no solo a las necesidades de conectividad de sus clientes, sino también a las realidades humanas que impactan a las comunidades de la región. Para conocer más detalles sobre esta iniciativa y condiciones de uso, los usuarios pueden visitar el sitio web oficial de la compañía www.masmovilpanama.com.