Tzanetatos celebra sus 60 años de trayectoria impulsando la evolución de Helmet con el lanzamiento de su nueva categoría de productos.

La innovación ha sido uno de los pilares que ha impulsado la evolución de Grupo Tzanetatos durante seis décadas. Hoy, esa visión se refleja en un nuevo hito para Helmet, que amplía su portafolio con el lanzamiento de una línea de productos elaborados en Panamá, reafirmando el compromiso de la organización de desarrollar marcas con altos estándares de calidad, precios competitivos y una propuesta de valor cercana a las familias panameñas. Elaborada con ingredientes cuidadosamente seleccionados y un perfil de sabor diseñado para responder a las preferencias del paladar panameño, esta nueva línea busca convertirse en una opción para el consumo cotidiano de quienes priorizan calidad, sabor y accesibilidad.

Desarrollada por Lavery Panamá, empresa de Grupo Tzanetatos, esta propuesta representa la evolución de una marca que ha acompañado por generaciones a los hogares panameños a través de sus aceites y margarinas. Con este lanzamiento, Helmet incursiona en una nueva categoría de consumo y fortalece un portafolio de marcas desarrolladas por el Grupo que hoy gozan de la confianza de los consumidores y son líderes del mercado, entre ellas Queso Cremoso y Mantequilla Blue River.

Más que la incorporación de una nueva categoría, esta expansión responde a una estrategia orientada a generar valor a través de la innovación, fortalecer la producción nacional y consolidar marcas capaces de competir con una propuesta diferenciada de calidad, sabor y accesibilidad.

"Durante estos 60 años hemos construido marcas que forman parte de la vida cotidiana de los panameños. La nueva línea de Helmet representa la continuidad de esa visión: desarrollar productos elaborados en Panamá, con altos estándares de calidad y a precios accesibles, respondiendo a las necesidades de un consumidor que busca cada vez más valor en su compra", destacó Marco Ayarza, Gerente de Mercadeo de Grupo Tzanetatos.

Como parte de esta primera etapa, Helmet incorpora a su portafolio una línea de untables conformada por mayonesa, sandwich spread, mostaza, mostaza miel y salsa barbacoa, desarrollados para responder a las preferencias del consumidor panameño con una propuesta que combina calidad, sabor y accesibilidad. Esta categoría continuará evolucionando con la incorporación de nuevos productos, ampliando progresivamente la oferta de la marca para seguir acompañando los momentos de consumo de las familias panameñas.

La nueva línea ya se encuentra disponible en algunas cadenas de supermercados del país y continuará ampliando progresivamente su distribución para llegar a más puntos de venta a nivel nacional. Este proceso será desarrollado por los equipos de Distribuidora Tzanetatos, quienes impulsarán la presencia de los productos en supermercados y abarroterías de todo el país.

Detrás de esta evolución se encuentra el compromiso y talento de más de 1,300 colaboradores que integran Grupo Tzanetatos, quienes impulsan diariamente la innovación, la producción nacional y el fortalecimiento de marcas elaboradas en Panamá.

Elaborados 100 % en Panamá por talento panameño en nuestra fábrica Lavery Panamá, esta nueva línea de productos refleja la capacidad de la industria alimentaria nacional para desarrollar productos competitivos que combinan calidad, sabor y accesibilidad, aportando al fortalecimiento de la producción local.

Con esta nueva categoría, Helmet amplía su presencia en el mercado y reafirma la visión de Grupo Tzanetatos de seguir construyendo marcas sólidas, innovadoras y cercanas al consumidor. Esta expansión refleja una estrategia de crecimiento sostenido que, tras 60 años de trayectoria, continúa apostando por la innovación, el desarrollo de la industria nacional y la generación de valor para los hogares panameños.