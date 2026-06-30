Mercantil Banco habilita botón de donaciones en su página web en apoyo a afectados por terremoto en Venezuela

En respuesta a la difícil situación generada por el reciente terremoto en Venezuela, Mercantil Banco anuncia la habilitación de un botón de pago en su página web para facilitar la recepción de donativos destinados a las personas afectadas.

A través de esta iniciativa, clientes y público en general podrán realizar aportes utilizando tarjetas de crédito y débito, tanto locales como internacionales. Los fondos recaudados serán canalizados por Dividendo Voluntario para la Comunidad, una reconocida organización con más de 60 años de trayectoria en Venezuela, dedicada a impulsar proyectos sociales y atender emergencias humanitarias.

Mercantil también ha realizado un aporte adicional para fortalecer esta causa solidaria. Igualmente, los voluntarios de la institución participaron activamente en los centros de acopio, apoyando en la recolección, clasificación y organización de insumos esenciales destinados a los afectados. Este esfuerzo conjunto refleja el espíritu solidario que caracteriza a esta organización y su vocación de servicio más allá del ámbito financiero.

Mercantil reafirma así su compromiso con los afectados de esta emergencia y hace un llamado a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa, contribuyendo con donaciones que ayuden a aliviar el impacto de esta tragedia.

Para más información y realizar donativos, visite: https://mercantilbanco.com.pa.