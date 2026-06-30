Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 17:08

Adolescentes en conflicto con la ley participan en jornada del IMA en Chiriquí

Los adolescentes en conflicto con la ley penal del Centro de Custodia de Chiriquí participaron en una jornada de apoyo logístico para el empaque de cebollas.

Adolescentes en conflicto con la ley participan en jornada del IMA en Chiriquí.

Adolescentes en conflicto con la ley participan en jornada del IMA en Chiriquí.

MINGOB
Ana Canto
Por Ana Canto

Adolescentes en conflicto con la ley penal del Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo, en la provincia de Chiriquí, participaron en una jornada de apoyo logístico para el empaque de cebollas, coordinada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar valores como la responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad. De este modo, se brinda a los jóvenes experiencias formativas que contribuyan a su proceso de reintegración social y al fortalecimiento de sus habilidades para la vida.

La actividad se realizó bajo la supervisión del personal técnico y administrativo, lo que garantizó el respeto a los derechos de los adolescentes y el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 40 de Responsabilidad Penal para la Adolescencia.

Con este esfuerzo conjunto, las instituciones reafirman su compromiso de promover oportunidades que impulsen cambios positivos en la vida de los jóvenes, demostrando que la formación, la orientación y el acompañamiento son fundamentales para construir proyectos de vida alejados de la violencia y la reincidencia.

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