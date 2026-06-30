Canciller de Panamá defiende la democracia en Bolivia en la Cumbre del Mercosur

Durante su participación en la Cumbre del Mercosur, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con sus homólogos de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay, donde hizo una firme defensa del proceso democrático en el Estado Plurinacional de Bolivia y de su presidente, Rodrigo Paz.

Los trabajos de la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común de los Estados Partes y Estados Asociados del Mercosur iniciaron este lunes en el Centro de Convenciones de la Conmebol. El encuentro sirvió de tribuna para que Panamá consolidara sus ejes prioritarios de diplomacia comercial, conectividad logística global y firme defensa del orden institucional en el continente.

El canciller Martínez-Acha Vásquez comenzó la jornada con un desayuno de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, con quien conversó sobre temas regionales y de interés bilateral. Posteriormente, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, con quien abordó aspectos de la relación bilateral, la cooperación política y la conectividad logística.

En el plano político, el jefe de la diplomacia panameña instó al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en la nación sudamericana mediante procesos pacíficos, transparentes y de respeto absoluto al mandato del electorado. En ese sentido, reiteró el respaldo unánime de Panamá al gobierno legítimo del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y apuntó que la solidez de las instituciones constituye un pilar indispensable para la estabilidad de América del Sur.

Panamá participa en la cumbre del Mercosur en su condición de Estado asociado, lo que representa una ventana de ventajas en materia de conectividad. Durante las sesiones de trabajo, la representación panameña enfocará sus esfuerzos en potenciar los sectores de servicios, logística y diplomacia comercial, así como su posicionamiento como el principal nodo de conectividad entre las economías de Sudamérica y los mercados globales.