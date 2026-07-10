Legalizan aprehensión del exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, por presunto enriquecimiento ilícito

Legalizan aprehensión del exadministrador de la AMP

Un juez de garantías legalizó la aprehensión del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, quien enfrenta una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Araúz fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de una diligencia coordinada por las autoridades judiciales.

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La audiencia continúa para definir las solicitudes que presenten las partes dentro del proceso penal que se sigue en su contra.

Previamente, las autoridades informaron que la investigación está relacionada con una presunta afectación patrimonial estimada en 1.3 millones de dólares.