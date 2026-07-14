Panamá Oeste registra siete víctimas por ahogamiento en lo que va de 2026

La provincia de Panamá Oeste acumula siete víctimas por ahogamiento en lo que va de 2026, según informaron las autoridades, quienes reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias.

El caso más reciente ocurrió en el sector de El Palmar, donde un menor de dos años fue encontrado sin vida.

Contenido de interés: Trabajadores del Hospital Santo Tomás exigen aumento y rechazan propuesta del patronato

Autoridades en Panamá Oeste piden reforzar las medidas de prevención

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los casos registrados este año pudieron evitarse, por lo que insistieron en la importancia de mantener una supervisión constante, especialmente cuando hay niños cerca de piscinas, playas, ríos o cualquier cuerpo de agua.

Siete víctimas por ahogamiento se han registrado en la provincia de Panamá Oeste en lo que va del año 2026.



Recientemente un menor de dos años fue encontrado sin vida en el sector de El Palmar.



Las autoridades indican que la mayoría de estos casos pudieron evitarse, por lo que… pic.twitter.com/eAitGRBu1j — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026

También recomendaron a la ciudadanía:

Mantener vigilancia permanente sobre los menores de edad.

Evitar que niños permanezcan solos cerca del agua.

Respetar las advertencias y señalizaciones en playas y ríos.

No ingresar al agua durante condiciones climáticas adversas o con fuerte oleaje.

Reportar cualquier emergencia de inmediato a los organismos de rescate.

Llamado a la responsabilidad

Las autoridades reiteraron que la prevención y la supervisión son fundamentales para reducir el número de ahogamientos en la provincia, por lo que exhortaron a la población a adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida, especialmente durante actividades recreativas en zonas acuáticas.