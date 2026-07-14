Panamá Oeste Nacionales -  14 de julio de 2026 - 13:34

Panamá Oeste registra siete víctimas por ahogamiento en lo que va de 2026

Las autoridades reportan siete víctimas por ahogamiento en Panamá Oeste durante 2026 y reiteran el llamado a reforzar las medidas de prevención.

Panamá Oeste registra siete víctimas 

Panamá Oeste registra siete víctimas 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La provincia de Panamá Oeste acumula siete víctimas por ahogamiento en lo que va de 2026, según informaron las autoridades, quienes reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias.

El caso más reciente ocurrió en el sector de El Palmar, donde un menor de dos años fue encontrado sin vida.

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Autoridades en Panamá Oeste piden reforzar las medidas de prevención

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los casos registrados este año pudieron evitarse, por lo que insistieron en la importancia de mantener una supervisión constante, especialmente cuando hay niños cerca de piscinas, playas, ríos o cualquier cuerpo de agua.

También recomendaron a la ciudadanía:

  • Mantener vigilancia permanente sobre los menores de edad.
  • Evitar que niños permanezcan solos cerca del agua.
  • Respetar las advertencias y señalizaciones en playas y ríos.
  • No ingresar al agua durante condiciones climáticas adversas o con fuerte oleaje.
  • Reportar cualquier emergencia de inmediato a los organismos de rescate.

Llamado a la responsabilidad

Las autoridades reiteraron que la prevención y la supervisión son fundamentales para reducir el número de ahogamientos en la provincia, por lo que exhortaron a la población a adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida, especialmente durante actividades recreativas en zonas acuáticas.

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