Trabajadores del Hospital Santo Tomás exigen aumento y rechazan propuesta del patronato

Este martes 14 de julio, el personal administrativo del Hospital Santo Tomás (HST), que incluye a secretarias, personal biomédico y camilleros, entre otros, realizó, por tercer día consecutivo, una manifestación para exigir el cumplimiento de la escala salarial.

La protesta se registró en un horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. con la participación de los trabajadores. Entre ellos, el secretario de la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás, Lisandro Quintero, indicó que están de acuerdo con negociar los porcentajes; sin embargo, rechazan la actitud del patronato.

Quintero señaló que a cada uno de los colaboradores le corresponde un aumento mensual de 120 balboas, el cual solicitan que se haga efectivo a finales de 2026 o, a más tardar, a comienzos de 2027, una vez se aplique el presupuesto de ese año. Explicó que, de aplicarse el porcentaje designado por el patronato, existen compañeros que quedarían excluidos de la escala salarial o recibirían una cifra muy inferior a los 120 balboas establecidos.

El personal administrativo del Hospital Santo Tomás protesta de forma pacífica por tercer día consecutivo para exigir el cumpliento de los ajustes salariales que se debieron aplicar el año pasado.



Para este miércoles se tiene prevista una reunión con la dirección médica y el… pic.twitter.com/qIcGzMtMEa — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026

Por otro lado, el director médico del HST, Luis Carlos Prado, negó que existan exclusiones de trabajadores permanentes y aseguró que estos tienen derecho a su escala laboral, cuyos recursos se han ido pagando conforme a las etapas estipuladas.

"Todos están al día. No se le debe nada a ningún funcionario administrativo del hospital", aseguró Prado, quien detalló que la escala salarial estima un 14% cada tres años en la primera etapa, así como un 12% y un 10% para las jefaturas.

En cuanto a las propuestas de los trabajadores, el director médico explicó que no es económicamente viable un aumento del 20% a la escala sumado a un incremento basal de 120 balboas. Añadió que las autoridades propusieron un nuevo porcentaje programado para pagarse en 2028, debido a que este no se encuentra contemplado en el presupuesto de 2027.

Para este miércoles 15 de julio se tiene programada una reunión entre las partes con el fin de establecer las próximas acciones.