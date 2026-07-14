UDELAS impulsa el emprendimiento con seminario obligatorio para estudiantes

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) fortalece la formación de sus estudiantes mediante el Seminario de Fomento a la Iniciativa Empresarial (FIE), un requisito obligatorio que busca desarrollar conocimientos, habilidades blandas y herramientas para impulsar el emprendimiento y el liderazgo empresarial.

La iniciativa forma parte del modelo educativo de la universidad y es transversal a todas las carreras, con el objetivo de preparar a los universitarios para transformar sus ideas en proyectos sostenibles.

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UDELAS: Más de 650 estudiantes participaron en 2026

La rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que, en una época marcada por la innovación, es fundamental promover una cultura emprendedora que permita formar líderes capaces de generar oportunidades.

Durante el verano y el primer semestre de 2026, 651 estudiantes participaron en el seminario:

465 mujeres

186 hombres

Actualmente, la universidad cuenta con varios grupos de emprendedores distribuidos en distintas provincias:

Panamá: 24 grupos.

24 grupos. Colón: 3 grupos.

3 grupos. Chiriquí: 8 grupos.

8 grupos. Santiago: 12 grupos.

En 2025, el programa benefició a 2,247 estudiantes en todo el país, de los cuales el 71 % fueron mujeres y el 29 % hombres.

Formación para crear negocios sostenibles

El seminario es desarrollado por la Vicerrectoría de Extensión, a través del Centro de Emprendimiento y Vinculación Productiva Social (Cevinpros).

Los participantes reciben herramientas para:

Planificar y organizar un emprendimiento.

Desarrollar modelos de negocio sostenibles.

Fortalecer habilidades de liderazgo.

Adquirir conocimientos sobre gestión empresarial.

Además, Cevinpros ofrece mentorías personalizadas en áreas como:

Finanzas.

Comercialización.

Manejo de redes sociales.

Desarrollo de negocios.

Bazares impulsan a los emprendedores universitarios

Como parte del programa, la UDELAS organiza bazares donde estudiantes, egresados y personal administrativo pueden exhibir y comercializar sus productos.

La directora de Vinculación Empresarial, Isis Marín, explicó que estos espacios permiten identificar a los emprendedores de la comunidad universitaria, crear una base de datos para dar seguimiento a sus proyectos y acompañarlos en procesos de validación, pilotaje y comercialización.

En estas actividades se registraron 96 participantes, principalmente estudiantes, seguidos por docentes y administrativos.

Con este programa, la UDELAS busca que sus egresados no solo cuenten con formación profesional, sino también con las competencias necesarias para emprender y aprovechar las oportunidades del mercado laboral.